“شاهد لايف” مسلسل ارطغرل الحلقة 131 مترجم diriliş ertuğrul الجزء الخامس علي قناة تي آر تي| تردد القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 131 مترجم من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق المسلسلات التركية في الوطن العربي ودول الخليج بالكامل خلال الساعات الأخيرة، حيث أقترب موعد إذاعة مسلسل أرطغرل الحلقة 130 عبر تردد قناة تي آر تي التركية TRT، وهي الناقل الحصري لمسلسل قيامة أرطغرل منذ بداية عرضه عام 2014، وفيما يلي سنتعرف على أحداث مسلسل أرطغرل 131، وموعد إذاعة الحلقة اليوم.

مسلسل أرطغرل الحلقة 131 مترجم

يعد مسلسل قيامة أرطغرل من أهم وأشهر المسلسلات التركية التاريخية، حيث نجح المسلسل في جذب أنتباه الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل، وتدور أحداث المسلسل حول رحلة البطل التاريخي أرطغرل نحو تأسيس الدولة التركية، وإعلاء راية الإسلام في كافة الأنحاء.

ونري من خلال حلقات المسلسل كيف ينجح أرطغرل في التصدي لكافة الأخطار والمكائد التي يتم تدبيرها له، سواء من الصليبين أو المغول، كما نري خلال الجزء الخامس من مسلسل أرطغرل كيف سيقوم كلا من غوندوز وعثمان أبناء أرطغرل في مواصلة مسيرة والدهم التي بدأها.

أرطغرل 131

تشهد أحداث الحلقة 131 من مسلسل أرطغرل الكثير والكثير من الأحداث، حيث شاهد الجميع خلال الحلقة الماضية كيف تم القبض على أرتوك، وكذلك كيف تم الإيقاع بأبيليغي في الأسر، وهو الأمر الذي زاد من حماس وترقب الجميع لأحداث الحلقة الجديدة، والتي سنتعرف من خلالها على مصير أرتوك وأبيليغي، وما الذي سيقوم به أرطغرل من أجل إنقاذهم.

مسلسل أرطغرل الحلقة 131 مترجم

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الحلقة 131 الجزء الخامس

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي قناة دعوة 10727 27500 عمودي نايل سات قناة اليرموك 11678 27500 عمودي نايل سات قناة وطن 11012 27500 أفقي نايل سات قناة فور شباب 11316 27500 أفقي نايل سات قناة الشرق 11137 27500 عمودي نايل سات

تردد قناة تي آر تي التركية TRT

تعد قناة تي أر تي من أهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، ونقدم لكم تردد قناة تي آر تي على جميع الأقمار.

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي قناة تي أر تي TRT 11042 8400 عمودي تركسات Turksat 42°E قناة تي أر تي TRT 10928 3000 عمودي يتويلسات Eutelsat 7°E

مواعيد عرض مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 131

تقوم قناة تي آر تي التركية بعرض مسلسل قيامة أرطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع حسب التوقيتات الآتية:

الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

الساعة الثامنة بتوقيت والسعودية والكويت واليمن والعراق.

الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وسوريا.

الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

ارطغرل الحلقة 131 موقع النور

موقع النور

يعد موقع النور من أهم المواقع التي تنقل مسلسل أرطغرل الجزء الخامس لجميع مشتركيها، حيث يتم عرض مسلسل ارطغرل 131 مترجم عبر الموقع بعد ساعات من عرض الحلقة عبر قناة تي آر تي.

تحديث: سيتم رفع مسلسل ارطغرل الحلقة 131 مترجمة عبر المقال في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.