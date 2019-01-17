“بالكامل” جدول مواعيد مباريات كاس أمم أسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة مجانا

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سنعرض لكم الآن جدول مواعيد مباريات كأس أسيا 2019، حيث ستنطلق كاس الأمم الأسيوية 2019 بالإمارات العربية المتحدة، وسط تواجد عربي تاريخي يضم 11 منتخب من أصل 24 مشارك في الدورة الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المنتخبات المشاركة فيها بشكل عام، وهو ما يجعل تلك البطولة استثنائية للكثير نظراً لحجم التنافس المتوقع خلالها.
ستقام بطولة كأس أمم أسيا خلال ما يقرب من 25 يوم، حيث ستبدأ يوم 5 يناير وتختتم في الأول من فبراير، وخلال تلك الفترة سيتم لعب عدد كبير من المباريات يصل إلي 51 مباراة، حاولنا في تلك المقالة توضيح مواعيد تلك المباريات خاصة المواجهات المعروف طرفيها في المجموعات.مجموعات كاس اسيا 2019
مواعيد مباريات كاس اسيا 2019
|المباراة
|الموعد
|التوقيت
|الإمارات ضد البحرين
|5-1-2019
|19.00
|أستراليا ضد الاردن
|6-1-2019
|14.00
|تايلند ضد الهند
|6-1-2019
|16.30
|سوريا ضد فلسطين
|6-1-2019
|19.00
|الصين ضد قيرغيزستان
|7-1-2019
|14.00
|كوريا الجنوبية ضد الفلبين
|7-1-2019
|16.30
|إيران ضد اليمن
|7-1-2019
|19.00
|العراق ضد الفيتنام
|8-1-2019
|16.30
|السعودية ضد كوريا الشمالية
|8-1-2019
|19.00
|اليابان ضد تركستان
|9-1-2019
|14.00
|أوزبكستان ضد عمان
|9-1-2019
|16.30
|قطر ضد لبنان
|9-1-2019
|19.00
جدول مباريات كأس أسيا الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|التوقيت
|البحرين ضد تايلاند
|10-1-2019
|14.00
|الأردن ضد سوريا
|10-1-2019
|16.30
|الهند ضد الإمارات
|10-1-2019
|19.00
|فلسطين ضد استراليا
|11-1-2019
|14.00
|الفلبين ضد الصين
|11-1-2019
|16.30
|قير غيز ستان ضد كوريا الجنوبية
|11-1-2019
|19.00
|فيتنام ضد إيران
|12-1-2019
|14.00
|اليمن ضد العراق
|12-1-2019
|16.30
|لبنان ضد السعودية
|12-1-2019
|19.00
|كوريا الشمالية ضد قطر
|13-1-2019
|14.00
|عمان ضد لبنان
|13-1-2019
|16.30
|تر كمنستان ضد أوزباكستان
|13-1-2019
|19.00
جدول مباريات كأس أسيا الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|التوقيت
|الإمارات ضد تايلاند
|14-1-2019
|19.00
|الهند ضد البحرين
|14-1-2019
|19.00
|أستراليا ضد سوريا
|15.1-2019
|16.30
|فلسطين ضد الأردن
|15-1-2019
|16.30
|كوريا الشمالية ضد الصين
|16-1-2019
|16.30
|الفلبين ضد قير غزستان
|16-1-2019
|16.30
|إيران ضد العراق
|16-1-2019
|19.00
|اليمن ضد فيتنام
|16-1-2019
|19.00
|اليابان ضد اوزباكستان
|17-1-2019
|16.30
|عمان ضد تركمستان
|17-1-2019
|16.30
|السعودية ضد قطر
|17-1-2019
|19.30
|لبنان ضد كوريا الشمالية
|17-1-2019
|19.00
تلك المواعيد هي بتوقيت المملكة العربية السعودية، توقيت السعودية هو غرينتش +3 وتوقيت مصر هو غرينتش +2 وتوقيت الإمارات هو غرينتش +4، أي أن مباراة الافتتاح ستقام في تمام السابعة مساءا بتوقيت السعودية التي ستوافق السادسة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت غرينتش.
دور الستة عشر يلعب خلال أيام 20 يناير حتي 22 يناير، يتم لعب خلالهم 8 مباريات، حيث سيتأهل كلاً من الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلي أفضل 4 منتخبات حصلوا على المركز الثالث، أما دور الثمانية فسيلعب يومين 24 و 25 يناير وسيتم لعب خلالهم 4 مباريات، بينما سيكون موعد مباراتي دور نصف النهائي يومي 28 و 29 يناير، والنهائي سيكون 1 فبراير 2019.
القنوات الناقلة لكأس أمم أسيا
القنوات الناقلة لكاس اسيا
|القمر
|القناة
|التردد
|نايل سات
|EURO SPORT
|12034 – 27500- H
|استرا 19E
|EURO SPORT الألمانية
|12226-H-27500
|Badr 26°E
|IRIB Tv3
|11900 V 27500
|Optus D1
|ABC 1 الأسترالية
|12577 – H 14294
|BSAT 3A
|NHK BS 1 اليابانية
|11966- 28860
ويشاع أن قناة سوريا على قمر أكسبريس ستنقل البطولة على تردد 10983 / 12110 راسي، يذكر أن المنتخب السعودي يشارك ضمن المجموعة التي تضم منتخبات لبنان وقطر وكوريا الشمالية، وستكون أولى مواجهاته ضد كوريا الشمالية يوم الاثنين القادم.
يذكر أن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أسيا، قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة، وسنقوم بإضافة ترددات القنوات الجديدة في حال ظهورها.