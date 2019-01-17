“بالكامل” جدول مواعيد مباريات كاس أمم أسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة مجانا

سنعرض لكم الآن جدول مواعيد مباريات كأس أسيا 2019، حيث ستنطلق كاس الأمم الأسيوية 2019 بالإمارات العربية المتحدة، وسط تواجد عربي تاريخي يضم 11 منتخب من أصل 24 مشارك في الدورة الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المنتخبات المشاركة فيها بشكل عام، وهو ما يجعل تلك البطولة استثنائية للكثير نظراً لحجم التنافس المتوقع خلالها.

ستقام بطولة كأس أمم أسيا خلال ما يقرب من 25 يوم، حيث ستبدأ يوم 5 يناير وتختتم في الأول من فبراير، وخلال تلك الفترة سيتم لعب عدد كبير من المباريات يصل إلي 51 مباراة، حاولنا في تلك المقالة توضيح مواعيد تلك المباريات خاصة المواجهات المعروف طرفيها في المجموعات.

مواعيد مباريات كاس اسيا 2019

المباراة الموعد التوقيت الإمارات ضد البحرين 5-1-2019 19.00 أستراليا ضد الاردن 6-1-2019 14.00 تايلند ضد الهند 6-1-2019 16.30 سوريا ضد فلسطين 6-1-2019 19.00 الصين ضد قيرغيزستان 7-1-2019 14.00 كوريا الجنوبية ضد الفلبين 7-1-2019 16.30 إيران ضد اليمن 7-1-2019 19.00 العراق ضد الفيتنام 8-1-2019 16.30 السعودية ضد كوريا الشمالية 8-1-2019 19.00 اليابان ضد تركستان 9-1-2019 14.00 أوزبكستان ضد عمان 9-1-2019 16.30 قطر ضد لبنان 9-1-2019 19.00

جدول مباريات كأس أسيا الجولة الثانية

المباراة الموعد التوقيت البحرين ضد تايلاند 10-1-2019 14.00 الأردن ضد سوريا 10-1-2019 16.30 الهند ضد الإمارات 10-1-2019 19.00 فلسطين ضد استراليا 11-1-2019 14.00 الفلبين ضد الصين 11-1-2019 16.30 قير غيز ستان ضد كوريا الجنوبية 11-1-2019 19.00 فيتنام ضد إيران 12-1-2019 14.00 اليمن ضد العراق 12-1-2019 16.30 لبنان ضد السعودية 12-1-2019 19.00 كوريا الشمالية ضد قطر 13-1-2019 14.00 عمان ضد لبنان 13-1-2019 16.30 تر كمنستان ضد أوزباكستان 13-1-2019 19.00

جدول مباريات كأس أسيا الجولة الثالثة

المباراة الموعد التوقيت الإمارات ضد تايلاند 14-1-2019 19.00 الهند ضد البحرين 14-1-2019 19.00 أستراليا ضد سوريا 15.1-2019 16.30 فلسطين ضد الأردن 15-1-2019 16.30 كوريا الشمالية ضد الصين 16-1-2019 16.30 الفلبين ضد قير غزستان 16-1-2019 16.30 إيران ضد العراق 16-1-2019 19.00 اليمن ضد فيتنام 16-1-2019 19.00 اليابان ضد اوزباكستان 17-1-2019 16.30 عمان ضد تركمستان 17-1-2019 16.30 السعودية ضد قطر 17-1-2019 19.30 لبنان ضد كوريا الشمالية 17-1-2019 19.00

مجموعات كاس اسيا 2019

تلك المواعيد هي بتوقيت المملكة العربية السعودية، توقيت السعودية هو غرينتش +3 وتوقيت مصر هو غرينتش +2 وتوقيت الإمارات هو غرينتش +4، أي أن مباراة الافتتاح ستقام في تمام السابعة مساءا بتوقيت السعودية التي ستوافق السادسة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت غرينتش.

دور الستة عشر يلعب خلال أيام 20 يناير حتي 22 يناير، يتم لعب خلالهم 8 مباريات، حيث سيتأهل كلاً من الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلي أفضل 4 منتخبات حصلوا على المركز الثالث، أما دور الثمانية فسيلعب يومين 24 و 25 يناير وسيتم لعب خلالهم 4 مباريات، بينما سيكون موعد مباراتي دور نصف النهائي يومي 28 و 29 يناير، والنهائي سيكون 1 فبراير 2019.

القنوات الناقلة لكأس أمم أسيا

القنوات الناقلة لكاس اسيا

القمر القناة التردد نايل سات EURO SPORT 12034 – 27500- H استرا 19E EURO SPORT الألمانية 12226-H-27500 Badr 26°E IRIB Tv3 11900 V 27500 Optus D1 ABC 1 الأسترالية 12577 – H 14294 BSAT 3A NHK BS 1 اليابانية 11966- 28860

ويشاع أن قناة سوريا على قمر أكسبريس ستنقل البطولة على تردد 10983 / 12110 راسي، يذكر أن المنتخب السعودي يشارك ضمن المجموعة التي تضم منتخبات لبنان وقطر وكوريا الشمالية، وستكون أولى مواجهاته ضد كوريا الشمالية يوم الاثنين القادم.

يذكر أن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أسيا، قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة، وسنقوم بإضافة ترددات القنوات الجديدة في حال ظهورها.