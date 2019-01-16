مشاهدة ارطغرل 131 مترجمة موقع النور قيامة أرطغرل الحلقة 131 HD الجزء الخامس

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تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل 131 على النايل سات مترجمة للعربية قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي، وقناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى، وقناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي، وقناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

ويقوم موقع النور الإلكتروني بإعادة عرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس لجميع مشتركيه على شبكة الإنترنت عقب ترجمة أحداث المسلسل للغة العربية، كما تجدر الإشارة إلى أن أحداث الحلقة 131 من مسلسل أرطغرل قد تضمنت العديد من الأحداث المثيرة.

ويمكن للجميع مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من خلال الرابط التالي لموقع النور أونلاين حيث يقوم الموقع بعرض المسلسل بالتزامن مع عرضة على قناة trt1 التركية صاحبة الحق الحصري غي عرض المسلسل.

يذكر أن بدأ المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل مشواره عام 2014 حيث بدأ عرض الموسم الأول من المسلسل، وقد استطاع المسلسل جذب العديد بل الملايين من المشاهدين منذ بداية عرضه، ويتم عرض المسلسل عبر قناة trt1 التركية.