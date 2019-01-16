مشاهدة الحلقة 131 من مسلسل قيامة ارطغرل الآن بث مباشر من قناة trt 1 التركية والترجمة الحصرية لموقع النور – تردد القنوات الناقلة ارطغرل 131

الآن مشاهدة الحلقة 131 من المسلسل التركي الشهير، “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، وتفاصيل الحلقة الهامة والتي تحمل الكثير من المفاجأت الجديدة خاصة بعد هروب البيلغي من القلعة ونجاح ارطغرل في الخروج منها سالماً، والكثير من الأحداث المهمة التي تشهدها حلقة الليلة، والمذاعة على قناة trt 1 التركية كعرض أول بدون ترجمة ثم على باقي القنوات الأخرى كاليرموط وعودة ووطن ابتداء من مساء الخميس، كما يتم إذاعتها على قناة النور مترجمة في الثامنة من مساء يوم الأربعاء.

مسلسل “قيامة ارطغرل” هو المسلسل التاريخي الشهير الذي يعرض حياة الدولة العثمانية وطريقة نشأتها مع القائد الغازي العظيم ارطغرل، والذي نجح في فرض سيطرته على سوغوت، وتقوم أحداث المسلسل على وقائع تاريخية ومعظم التفاصل من وقع خيال المؤلف.

القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة قطر على تردد: نايل سات – 10719 رأسي 27500 و سهيل سات – 11604 رأسي 27500

قناة اليرموك على تردد: نايل سات – 11678 أفقي 27500

قناة trt 1 على تردد: التركي – 11054 رأسي 3000

قناة وطن على تردد: نايل سات – 11012 أفقي 27500

قناة الشرق على تردد: نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500

قناة دعوة على تردد: نايل سات – 10727 أفقي 27500

قناة فور شباب على تردد: نايل سات – 11316 أفقي 27500