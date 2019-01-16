مسلسل قيامة ارطغرل 131 الجزء الخامس على موقع النور

استطاعت المسلسلات التركي مؤخرًا أن تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاهدين في الوطن العربي فضلا على تنوع الدراما التي تقدمها مما أدي إلى ارتفاع نسبة المشاهدة حول العالم، ولكن اليوم نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالملحمة التاريخية قيامة ارطغرل الحلقة 131 الجزء الخامس وكذلك كافة القنوات العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل مع توضيح المواقع الإلكتروني الذي لها حق البث المباشر لتلك العمل التاريخي الضخم.

ونتابع معكم من موقعنا “عرب فور نيوز” تفاصيل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، المسلسل الذي حاز على أعلى نسب مشاهدة في الوطن العرب، ولذلك سوف نستعرض عليكم الآن الترددات الصحيحة لقناة دعوة الإسلامية الناقلة لأحداث المسلسل بالإضافة إلى القنوات الناقلة الأخرى، هذا وبالإضافة إلى توضيح المواقع الرسمية التي من خلالها يمكن متابعة المسلسل على الإنترنت أونلاين ومواعيد الإعادة لها.

قناة اليرموك لعرض قيامة ارطغرل الجزء الخامس

التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ 11678 27500 عمودي 3/4

تردد قناة دعوة الفضائية لمتابعة قيامة ارطغرل الجزء الخامس

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب دعوة نايل سات 10727 27500 3/4 أفقي

تردد قناة تي ار تي التركية TRT1 العارضة لأحداث قيامة ارطغرل حصري

القمر تردد قناة TRT1 التركية معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب تركسات Turksat 42°E 11042 5/6 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 5/6 3000 عمودي

موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الخامس

وإليكم رابط “موقع النور الإلكتروني” والذي له حق إذاعة المسلسل بشكل حصري عبر الإنترنت، وذلك بعد أن يتم عرض الحلقة أولا على قناة تي ار تي التركية الموضح ترددها عبر المقال، ولكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن المواعيد الرسمية وفي حالة عرض المواعيد سوف نحضرها لكم فور توفرها.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

قناة دعوة الفضائية الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل

واستحوذت قناة دعوة الفضائية على نسبة مشاهدة كبيرة في الآونة الأخيرة، نظرًا لضخامة المحتوى الذي تقدمة، حيث تعرض قناة دعوة الفضائية محتوى ديني يشمل برامج دينية للدين الإسلامي، فضلا على توافر البرامج التربوية والتي تسعى الأسرة للحصول عليها، وعلى الرغم من أن القناة قد ظهرت في فترة صغيرة إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة عالية.

قناة دعوة الإسلامية على النايل سات، فهي تسعى بشكل كبير على نشر الوعي الإسلامي وتوعية الشباب والكبار والأطفال على أسس الدين الإسلامي بطرق بسيطة وسهلة، فضلا على تعليم السنن النبوية وأصول القرآن الكريم، بالإضافة إلى شرح القرآن بشكل تفصيلي مبسط يمكن للكبار أو الصغار فهمه بكل سهولة ويسر، مع شرح السنن النبوية وتصحيح الأحاديث النبوية وبالإضافة إلى هذا نجد أن المسلسل يتصدر مؤشرات البحث منذ الإعلان عن بداية الموسم الجديد الجزء الخامس، وسوف نتابع معكم جميع التفاصيل.