القنوات الرسمية الناقلة لـ مشاهدة مسلسل ارطغرل 131 الجزء الخامس | ترددات لكافة الريسيفرات

تقدم شاشة تي ار تي التركية مشاهدة مسلسل ارطغرل 131 مباشر، كما يتيحها موقع النور الإلكتروني مجانًا للجميع من كافة أنحاء الدول ويقدم تفاصيل ارطغرل 131 لحظة بلحظة وماهو المتوقع أن يحدث فى الحلقة الجديدة ارطغرل من وجهات نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي مسلسل ارطغرل الجزء الخامس 131 والذين يبحثون حاليا عن ارطغرل 131 ويتتبعون سير الأحداث الشيقة في يوم الأربعاء من كل أسبوع وهو موعد محدد يلتقي به الجميع مسلسل ارطغرل الحلقة 131، وكما أن يلجأ الكثيرون إلي متابعة ارطغرل 131 يوتيوب لتجميع حلقات الأجزاء عليه كاملة بدون إعلانات، ويُعد مسلسل ارطغرل من أقوى المسلسلات التركية التاريخية، إليكم ترددات كافة قنوات مسلسل ارطغرل 131 الجزء الخامس .

مشاهدة مسلسل ارطغرل 131 مباشر

الحلقة الجديدة ارطغرل الجزء الخامس 131 تعرض يوم الأربعاء الأسبوع القادم عبر قناة تي ار تي وعل موقع النور الإلكتروني ويمكنكم ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس على النحو التالي:

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E Qatar TV 10719 V 27500 1160 V 27500 نايل سات سهيل سات 4Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 131 على الإنترنت والإطلاع على ارطغرل 131 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط https://www.alnoortv.co/ar

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائية وهي:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

ينتظر عشاق المسلسل التركي قيامة أرطغرل أحداث مثيرة ومفاجآت عدة تحملها الحلقة 130 من أرطغرل في موسمه الخامس.

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

تردد قناة حنبعل ارطغرل 131

انضمت مؤخرا قناة حنبعل التونسية لباقة القنوات التي تذيع المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل”، والذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، وتقوم قناة حنبعل بإذاعة حلقات مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة، ولذا سوف نقدم لكم متابعينا تردد قناة جنبعل 2019 التي تقوم بعرض مسلسل قيامة ارطغرل.

القمر الصناعي معامل التصحيح معدل الترميز التردد النايل سات 5/6 27500 ( V ) 12054 النايل سات 3/2 27500 ( V ) 11658 عرب سات 5/6 27500 ( H ) 12645

قدمنا لكم متابعينا الكرام قائمة بالقنوات الناقلة لحلقات المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل ، وإذاعة الحلقة 131 من أرطغرل في موسمة الخامس والتي شهدت العديد من الأحداث النارية، وسوف تقوم العديد من القنوات بإذاعة الحلقة اليوم حيث تذاع علي قناتي دعوة واليرموك اليوم، سارعوا بضبط أجهزة الاستقبال لديكم من أجل متابعة الحلقة 130 من ارطغرل والتي شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت التي ينتظرها عشاق قيامة ارطغرل.

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 131

كشفت قناة trt التركية الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 131 يوم الأربعاء ١٦ يناير، بعدما كان مقررًا عرضها الأربعاء ٩ يناير، نظرًا لاحتفالات عيد الميلاد. وبهذا ينتظر عشاق المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل عرض وإذاعة الحلقة 131 الأربعاء القادم وذلك بعد الإعلان الرسمي عن عدم عرضها هذا الأسبوع وتأجيلها للأسبوع القادم.

كما ستشهد الحلقة مفاجأة مدوية وهي عرض السيد بيبولات زواج ارطغرل أمير القبائل التركية من أخته الثانية وليس من إيلبيغلي وموقف ارطغرل من هذا العرض وكذلك موقف ايلبيغلي من أخيها وأختها.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة أيضًا خطة جديدة من دراغوس للقضاء علي ارطغرل في الحلقة 131 وذلك أن وضع أمير القبائل التركية خطته لإخراج السيدة إيلبيغلي من القلعة وخروجه هو أيضا سالمًا وتهديده لأورانوس .

ممثلي مسلسل قيامة أرطغرل: