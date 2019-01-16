نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 الترم الأول محافظة القاهرة بوابة نتائج التعليم الاساسي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 الترم الأول محافظة القاهرة، ينتظر طلاب الصف الأول الاعدادي لعام 2019 موعد ظهور نتيجة الامتحانات التي قدموها خلال الأيام الماضية، وبالطبع أولياء الأمور أيضآ ينتظرون بفارغ الصبر ما قدموه أولادهم لمعرفة مستواهم الدراسي، لذلك سوف نقوم بنشر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي في القاهرة وأيضآ باقي المحافظات من خلال موقعنا فور ظهورها برقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019

انتهى طلاب الصف الأول الاعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 خلال أيام قليلة جدآ، وستظهر النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بدقة، وبعدها يتم اعتمادها رسميآ من قبل السادة محافظين الجمهورية، وترفع نتيجة الصف الأول الاعدادي للترم الأول في محافظة القاهرة عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي فور اعتمادها برقم الجلوس، والذي يمكنكم الاستعلام من خلاله على النتيجة الخاصة بكم.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 في القاهرة سوف تكون متاحة لجميع طلاب القاهرة عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث يتم الدخول عبر رابط الموقع وكتابة رقم الجلوس والمحافظة التابعة للطالب ومن ثم الصغط على النتيجة، ويتم بعدها ظهور النتيجة بدرجات المواد التي قام الطالب بتقديمها في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019.

مع العلم بأن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول لمحافظة القاهرة سوف تكون متاحة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي فور ظهورها، بينما باقي محافظات مصر يمكنكم الاستعلام عن النتائج التابعة لها من خلال المدرسة الخاصة بالطالب، أي أن نتيجة أولى اعدادي الترم الأول في باقي المحافظات لن تظهر عبر الانترنت، بينما طلاب محافظة القاهرة يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلالنا فور ظهورها عبر رابط الموقع المذكور أعلى المقال.

ونتمنى لكل طلاب الصف الأول الاعدادي سائر النجاح والتوفيق والوصول إلى أعلى المراتب بالجهد والمثابرة والعلم، هذا وسنوافيكم بكل ماهو جديد لحظة بلحظة عن نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2019 في القاهرة وجميع المحافظات.