القنوات المفتوحة الناقلة للسوبر الإيطالي: تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD نايل سات وعرب سات

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة يوفنتوس ميلان اليوم الأربعاء 16-1-2019 في السوبر الإيطالي المباراة التي يبحث من خلالها الفريقين لحمل هذا القب الكبير والفوز بالكأس الغالي، ونقدم لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم والفريقين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وملان السوبر الإيطالي اليوم مجانا نايل سات وعرب سات، فهناك الكثير من المتابعين سيشاهد اللقاء عبر الإنترنت وشاشات التلفاز، وتجدون أدناه تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD الناقلة لمباراة السوبر الإيطالي اليوم بين يوفنتوس وميلان.

ويدخل الفرقين بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب هذه البطولة الغالية والكبيرة، وسيشارك نجم كرة القدم ونجم البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي في هذا اللقاء وسيعتمد عليه الفريقين في العديد من الكرات الصعبة والقت الصعب في المباراة من أجل تسجيل الأهداف كالعادة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

هناك العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في السوبر الإيطالي اليوم مجانا نايل سات وعرب سات ونزودكم الآن بتردد تلك القنوات التي تذيع مباراة السوبر الإيطالي اليوم مجانا.

TRT 3 / TRT Spor

Turksat 42°E -11958 V 27500 -FTA

Turksat 42°E -11096 H 30000 -FTA

Eutelsat 7°E -10762 V 30000 -FTA

Eutelsat 7°E-11471 H 30000–FTA

TRT 3 HD / TRT Spor HD

Eutelsat 7°E- 11637 H 30000 -FTA

Turksat 42°E -11053 V 30000 -FTA

Turksat 42°E -11958 V 27500 -FTA Turksat 42°E -11096 H 30000 -FTA Eutelsat 7°E -10762 V 30000 -FTA Eutelsat 7°E-11471 H 30000–FTA TRT 3 HD / TRT Spor HD Eutelsat 7°E- 11637 H 30000 -FTA Turksat 42°E -11053 V 30000 -FTA RAI 1

Eutelsat 5°W- 11637 V 30000 -FTA (MultiStream)

Eutelsat 5°W- 11637 V 30000 -FTA (MultiStream) Varzish Sport HD

Yahsat52.5°E-11785 H 27500 -Biss

NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss

كما حصلت قناة السعودية الرياضية على نقل وإذاعة مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان اليوم الأربعاء التي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وإليكم تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD نايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان السوبر الإيطالي 2019 مجاناً.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS على نايل سات

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بجودة HD هو 12284- معامل الترميز 27500 – عمودي

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بجودة SD هو 12149- معامل الترميز 27500 – أفقي

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS على عربسات

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بجودة HD هو 12149- معامل الترميز 27500 – أفقي.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بجودة SD هو 12015 بجودة SD – معامل الترميز 27500 – عمودي.

وتجدون متابعة مستمرة بخصوص مجريات مباراة السوبر الإيطالي اليوم من حيث نتيجة المباراة وذلك عبر تقارير متتالية نوفرها لكم عبر موقعنا.