الان HD Juventus كورة ستار يلا شوت رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر في بطولة السوبر الايطالي LIVE Juve vs Milan يوتيوب بدون تقطيع كورة لايف اليوم الاسطورة لبث المباريات.. اليوفي وميلان اون لاين

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 16 يناير 2019، وذلك في نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي سيقام على أراضي المملكة العربية السعودية، وسيتم لعب لقاء يوفنتوس ضد ميلان مباشرة اون لاين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة” الذي يتسع إلى حوالي 62 ألف متفرج ومشاهد، مواجهة كبيرة بين الفريقين، حيث يسعى كلاً منهما للتتويج باللقب وإسعاد جماهيره، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة يوفنتوس أمام ميلان بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث رائعة تناسب المتابعين بمشيئة الله

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر

وسينطلق موعد وتوقيت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد اسي ميلان مباشر كورة ستار اليوم 16-01-2019 في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ويستطيع متابعي كرة القدم ومحبيها مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان مباشرة اون لاين الاسطورة عبر قناة KSA Sports 1 HD، وسيتولى التعليق على اللقاء علي سعيد الكعبي، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب فور نيوز، سوف ننشر إليكم رابط يلا شوت لايف على اليوتيوب للاستمتاع بالمباراة المنتظرة في السوبر الإيطالي.مباراة يوفنتوس وميلان مباشر يلا شوت بدون تقطيع

يلا شوت مباراة يوفنتوس ضد ميلان

يُشارك البيانكونيري في تلك البطولة بصفته بطل الدوري الإيطالي والكأس أيضاً، فيما يخوض الروسونيري هذه المواجهة بصفته وصيف كأس إيطاليا لكرة القدم.

ولعب اليوفنتوس المواجهة النهائية بالسوبر الإيطالي 13 مرة عبر التاريخ، فيما كان الميلان حاضراً في 10 مرات، كما يأمل الفريقين في تحقيق اللقب للمرة الثامنة تاريخياً، حيث تمكن كل فريق من التتويج بالسوبر في 7 مناسبات من قبل.

وكشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن حكم الساحة الذي سيتولى إدارة مباراة يوفنتوس وميلان بث حي لايف، حيث أسند المهمة إلى الحكم المخضرم لوكا بانتي الذي سبق وأدار العديد من المباريات داخل السعودية في السنوات الأخيرة.

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اون لاين

كونوا متابعين معنا قبل انطلاق المباراة بدقائق معدودة وسوف نقوم بإضافة رابط سريع للبث الحي بالتعليق العربي وبجودة اتش دي.

أشاد ماسيميليانو أليغري المدير الفني للسيدة العجوز بالأجواء الرائعة التي يشهدها لقاء السوبر الإيطالي في مدينة جدة، حيث أوضح إن البيانكونيري يتمتع بشعبية جارفة داخل المملكة ستساهم في اقتناص اللقب من منافسه.

وسيكون البرتغالي كرستيانو رونالدو حاضراً منذ البداية مع فريقه، ولكن اليوفنتوس سيفتقد مهاجمه ماريو ماندزوكيتش بداعي الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، بينما سيغيب عن الميلان اللاعب سوسو بعد الطرد الذي تعرض له في اللقاء الأخير بالكالتشيو.

وقد قال إيفان جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان، أن مهاجم الفريق، الأرجنتيني جونزالو هيجواين لم يفاتحه حتى الآن في رحيله عن النادي.

وقد وصل الفريقين قبل يومين إلي العاصمة السعودية الرياض من أجل التحضير لتلك المواجهة، وكان جميع نجوم الفريقين متواجدين في تلك المباراة.

وفي النهاية تبقى حظوظ نادي يوفنتوس أقوى كثيراً من حظوظ نادي ميلان في تلك المواجهة، بسبب الاستقرار الفني في السنوات الأخيرة.