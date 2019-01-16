يلا شوت الجديد hd.. مشاهدة مباراة اليمن وفيتنام بث مباشر يلا شوت حصري رابط يوتيوب ماتش اليمن ضد فيتنام بجودة عالية بدون تقطيع

مشاهدة مباراة اليمن وفيتنام بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين بدون تقطيع، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم مباراة قوية وهامة من مباريات كأس آسيا 2019، حيث سيلتقي اليوم منتخب اليمن نظيره منتخب فيتنام وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس آسيا 2019، لنتعرف من خلال موقعنا عرب فور هوست عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة له ورابط البث، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة اليمن وفيتنام اونلاين.

مباراة اليمن وفيتنام بث مباشر

كورة لايف مباراة اليمن وفيتنام بث حي يوتيوب بدون تقطيع، والجدير بالذكر أن منتخب اليمن تلقي خسارتين أمام نظيره منتخب إيران، وثلاثة أهداق دون رد أمام منتخب العراق في أول جولتين من كأس آسيا، وعلى الجانب الأخر تلقي منتخب فيتنام خسارة أمام العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأنهزم أمام إيران بثلاثية نظيفة، ومن يحقق الفوز في هذا اللقاء سوف يتأهل لدور ال16، يلا شوت مباراة اليمن وفيتنام بث مباشر اونلاين.

موعد مباراة اليمن وفيتنام

مشاهدة مباراة اليمن وفيتنام مباشر يوتيوب اونلاين، ومن المقرر أن ينطلق اللقاء اليوم الاربعاء الموافق 16 يناير 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن تقوم قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD ببث اللقاء على شاشتها، رابط مشاهدة مباراة اليمن وفيتنام بث مباشر يوتيوب اونلاين.

مشاهدة مباراة اليمن وفيتنام