كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الحلقة 131 من "قيامة أرطغرل" على TRT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس هو من أكثر الموضوعات التي يزداد البحث عليها خلال هذه الفترة، خاصة من قبل محبي الدراما التركية، وبشكل خاص متابعي العمل الدارمي الرائع.

وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بأحداث الموسم الخامس من مسلسل ارطغرل، وخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الجديدة من المسلسل والتي تم تأجيلها نظراً لاستمرار الاحتفالات بالعام الجديد، لذلك سنجد الملايين من محبي وعاشقي الملحمة التركية يتنظرون بكل شوق مشاهدة الحلقة 131 ارطغرل والتي سيتم عرضها الأول عبر قناة TRT 1 التركية، كما يستمر موقع النور الإلكتروني في عرض حلقات Diriliş Ertuğrul مترجمة باللغة العربية.

مسلسل ارطغرل الحلقة 131 حصريا على قناة TRT التركية تقوم قناة TRT التركية بعرض أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حصريا يوم الأربعاء من كل أسبوع في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، كما تحصلت قناة دعوة و قناة اليرموك الاردنية على حق عرض المسلسل فى يوم الخميس من كل أسبوع الثامنة مساءاً وتتم وعادة الحلقة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة. رابط موقع النور لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس كما يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من خلال الرابط التالي لموقع النور أونلاين حيث يثوم الموقع بعرض المسلسل بالتزامن مع عرضة على قناة trt1 التركية صاحبة الحق الحصري غي عرض المسلسل، حيث حصل موقع النور على حقوق عرض مسلسل قيامة ارطغرل والعدسد من المسلسلات التركية الشهيرة.

مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس تستمر الدراما التركية في تقديم المزيد من أعمالها المميز ذات المحتوى الفريد الجاذب للمشاهد، ومن أبرز الأعمال الدرامية التركية مسلسل قيامة ارطغرل، والذي انطلقت أول سلسلة له منذ عام 2014 م، ونظراً للنجاح الذي حققه استمر على مدار أربع سنوات حتى اكتملت السلسلة الأخيرة له ب الجزء الخامس، والذي يعرض حلقات هذه الفترة، تحديداً بداية من السابع من شهر نوفمبر الماضي، وتستمر لمدة 35 حلقة.