كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الآن.. أرطغرل 131 مترجم من الجزء الخامس مترجمة على موقع النور - الحلقة 131 أسرار وخفايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل الحلقة 131 تابع ارطغرل وشاهد أيضاً يوم الأربعاء من كل أسبوع على تردد قناة تى ار تى TRT1 على القمر نايل سات والقمر Eutelsat مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل الشهير مترجم من الجزء الخامس، حيث استطاع هذا المسلسل جذب شريحة عريضة ومتنوعة من فئات الشعوب العربية منذ عرض جزئه الأوار مروراً بجميع الأجزاء حتى الجزء الخامس.

وتعرض الحلقة 131 من مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة السادسة الجزء الخامس، وهي الحلقة التي انتظرناها بفارغ الصبر، فالمسلسل الشيق ينتظره الكثيرون لأهميته التاريخية وتناسق وقوة حلقاته الشيقة، فهو يحكي عن حقبة تاريخية من أهم الفترات التي أثرت على العالم أجمع وهي تكون الدولة العثمانية، وما شهدته هذه الفترة من مؤامرات وخطط لتولي المناصب، وتمكن مسلسل ارطغرل من النجاح ليس في تركيا فقط ولكن على مستوى الشرق الأوسط كله وخاصة الوطن العربي وحصد العديد من المشاهدات خاصة بمصر والسعودية والإمارات وقطر.

مسلسل ارطغرل الحلقة 131 حصريا على قناة TRT التركية

تقوم قناة TRT التركية بعرض أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حصريا يوم الأربعاء من كل أسبوع في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، كما تحصلت قناة دعوة و قناة اليرموك الاردنية على حق عرض المسلسل فى يوم الخميس من كل أسبوع الثامنة مساءاً وتتم وعادة الحلقة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

ملخص قيامة ارطغرل حلقة 130

اختطف رجال بيبولاس ارتوك أثناء عودته إلى القبيلة، وقاموا بتعذيبه واستجوابه بشان مكان الصندوق، إلا أن لم يفصح عن مكانه، فهو يعلم قيمة ما بالصندوق جيدًا.

يرفض أرطغرل تسليم إيلبلغي، كما ترفض إيلبلغي الزواج من الأمير علاء الدين.

تقلق الأم هايماه على أرتوك، وتبعث بأحد الرجال ليعلم أرطغرل بتأخره ويرسل من يقتفي أثره.

يتعرض أرتوك لتعذيب شديد يجعله يفقد عينيه، إلا أنه يحاول الرضا بالمقسوم له، ويفتح لروحه أفاق أوسع لرؤية الدنيا من حوله.

يتمكن أرطغرل من خداع دراغوس، ويوصل إليه ذهب مزيف لحماية الضرائب، كما يتمكن من إنقاذ إيلبلغي، عبر خداعه بخطة اتفاق، وفي أثناء وجوده مع دراغوس، يتمكن بيبولات والمحاربين من إنقاذ إيلبلغي.

القنوات التي تذيع ارطغرل 131

يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج.

– القناة التركية “تي آر تي”

– قناة اليرموك

– قناة دعوة

– قناة الشرق

– قناة وطن