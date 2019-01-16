عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 131 مترجم على قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل مدبلج

قناة trt التركية بث مباشر ارطغرل نعرض عليكم موعد عرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الخامسة الحلقة 131مترجم .. مدبلج من المسلسل التركي الأعلى مشاهدة بين أغلب المسلسلات التركية قيامة أرطغرل الجزء الخامس.

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة، حيث ينتظر عرض مسلسل قيامة ارطغرل ” Ertuğrul “حصريا يوم الأربعاء على قناة تي آر تي التركية وفور الانتهاء من اذاعة الحلقة سيتم اذاعتها مدبلجة للعربية عبر موقع النور الإلكتروني.

يتم عرض المسلسل بشكل اسبوعي، حيث تقوم القنوات بعرضه 31 أكتوبر 2018، مساء الأربعاء من كل أسبوع، الساعة 8 مساء، قريبا على القنوات التي من المقرر لنا ذكرها في هذا المقال، وتعرض على القمر الصناعي التركي TURRKSAT قناة تي ار تي التركية، مدبلجا باللغة العربية، ويقوم موقع النور بعرض المسلسل بعد عرضه بالقناة التركية بحوالي ساعتين، وتقوم القنوات العربية بعرضه مساء الخميس، الساعة 8:00 مساء، بوقت 90 دقيقة، وحتى 120 دقيقة للحلقة، بحوالي 122 حلقة.

هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.

ملخص أحداث الحلقات السابقة

تقوم إيلبلغي ورجالها بقتال أرطغرل وابنه غوندوز، إلا أن رجال أرطغرل يتمكنون من القضاء عليهم ولا تبقى سوى إيلبلغي.

بعدها تحاول إيلبلغي التفكير في من ممن مصلحته أن يتقاتل رجال الكايي وابناء أومور وهنا تدرك وجود مؤامرة يدبرها طرف آخر.

ينصب دراغوس فخ جديد لأرطغرل، فيقوم بسرقة الصندوق الذي تم جمع الضرائب به، لتلتص التهمة بآرتوك، ليعود أرطغرل ويجد فخًا جديدًا بانتظاره.

يتعامل بهاء الدين مع الام هايماه بشكل لا يليق بها مستغلًا غياب أرطغرل، كما يلقي التهمة على آرتوك.

تنقذ إيرين غوندوز وتخلصه من يد إيلبلغي، إذ تصل في اللحظات الأخيرة قبل أن تضرب إيلبلغي ضربتها القاضية لرقبة غوندوز، فتنقذه بسهامها، وتدور معركة طاحنة بين رجال إيلبلغي ورجال إيرين ابنة حاكم قلعة فلكه.

يذهب رجال ارطغرل للبحث عن غوندوز في الغابة، لكنهم لا يجدوه، فقد غادر غوندوز مع إيرين ابنة حاكمة قلعة فلكه.

يأتي بهاء الدين إلى سوغوت لمحاولة الكيد لأرطغرل والضغط عليه من خلال ابنه، زاعمًا أنه أتى لتحقيق العدالة.

ارطغرل يطلب من بهاء الدين أن يلزم حده، وأنه من سيوضح للعدالة حقيقة الأمر.

تورغوت يحاول استنطاق إيفدوكيا لمعرفة حقيقة دراغوس.

تتحالف السيدة إيلبلغي مع بهاء الدين، ويتفقا على الإطاحة بارطغرل، وتتعهد إيلبلغي بأن تأتي بقبيلتها إلى سوغوت لتحويل أنفاس أرطغرل وابنه إلى سم.

يأتي بامسي إلى ارطغرل جريحا ويؤكد له أن دراغوس هو من طعنه من الخلف، وتدور الشكوك حول زانغوتش.

يتعرض السيد آرتوك للخطف في طريق عودته إلى قبيلته، وينفذ الخطف رجال بيبولات، وذلك حتى يتمكنوا من استجواب آرتوك.

ينال ارتوك تعذيب شديد، إلا أنه لم يفصح عن مكان الصندوق، لأنه يعلم ما به وما يمثله من خطورة.

يتمكن ارطغرل من إنقاذ إيلبلغي، كما ينقذ الضرائب بتزييف الذهب لخداع دراغوس.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل 131 على النايل سات مترجمة للعربية

– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى

– قناة فور شباب: تردد 11316 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

تاجيل عرض الحلقة 131 قيامة أرطغرل الجزء الخامس

سيتم عرض الحلقة 131 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، غدا الأربعاء 16 يناير الجاري، وذلك بعد ان تأجلت اذاعتها الى يوم الأربعاء ١٦ يناير من الاسبوع المقبل، بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية.