شاهد الان ارطغرل 131 مترجم من الجزء الخامس مترجمة على موقع النور - الحلقة 131 أسرار وخفايا

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ارطغرل حلقة 131 مترجم ، نتابع معاً أحداث مسلسل ارطغرل 131 مترجم، مسلسل قيامة ارطغرل الذي يعد من أكثر المسلسلات بحثاً في الوطن العربي ومن أشهر المسلسلات الدرامية التاريخية التركية، رغم أن أحداثه معظمها من وحي إبداع المؤلف محمد بوزداغ إلا أنه يحظى بنسبة مشاهدة عالية.
ويتربع المسلسل على قائمة أعلى المشاهدات للمسلسلات التركية التاريخية، وتحقق حلقاته نسبة مشاهدات قياسية خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، مسلسل ارطغرل يعرض مترجماً على عدة قنوات عربية مثل قناة اليرموك وقناة دعوة وقناة وطن وقناة الشرق وقناة الشروق وغيرها، ويعرض المسلسل على قناة تي آر تي باللغة التركية، ويعرض مترجماً أيضاً عبر موقع النور.
أحداث الحلقة 131 بالتفصيل
يرفع اورانوس سيفه ويضعه على رقبة ارطغرل، كما يستعد رجاله لقتل ارطغرل.
ارطغرل يتصرف بقوة ويهدده بدك القلعة على رأسه إذا لم يخرج منها.
يستجيب أورانوس (دراغوس المزيف) لتهديد ارطغرل، ثم يحاول بعدها ضربه بسيفه ضربة هزيلة يتمكن ارطغرل من صدها بسهولة.
يساومه ارطغرل من منطلق قوة ويعقد معه اتفاقًا قطعًا سيستفيد، وهو ما يجعله يترك ارطغرل يخرج من القلعة.
يخرج ارطغرل من القلعة منتصرًا طالبا من بيبولات الزواج من إحدى بنات أومور، وذلك ليصبح أكثر قربًا من قبيلة أبناء اومور.
القنوات التي تذيع ارطغرل 131
يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج.
– القناة التركية “تي آر تي”
– قناة اليرموك
– قناة دعوة
– قناة الشرق
– قناة وطن
مسلسل قيامة ارطغرل حلقة 131 مترجمة
الحلقة التي انتظرها الكثير من جمهور مسلسل أرطغرل فهي الحلقة الثالثة من الموسم الخامس لمسلسل قيامة ارطغرل، والذي تم الإعلان عن بدايته عرضه قبل مدة قصيرة حيث أنتهى الموسم الرابع بالحلقة 121، ويبدو أن الموسم الجديد يحمل في طياته نفس اللإثارة والتشويق التي تعود عليها متابعي المسلسل عبر جميع مواسمه الخمس، المسلسل يعرض أسبوعياً كل يوم أربعاء على قناة تي آر تي باللغة التركية و فور نزول الحلقة تترجم للعربية عبر موقع نور وتكون جاهزة للمشاهدة في نفس الليلة مترجمة، ويهدف المسلسل إلى التركيز على القيم الإسلامية والمعاني الأصلية في حضارة الأمة الإسلامية.
وكانت أحداث الحلقات السابقة من المسلسل الشهير قد شهدت جبهات صراع ضد ارطغرل ومواجهة بعض المؤامرات، ولكن ارطغرل استطاع اثبات تبرئة ابنه جوندوز من تهمة قتل رئيس قبيلة أومور ، وقام أرطغرل بقتل قائد الجنود الصليبي لايس لأنه نقض العهد بين أرطغرل وبين القلعة، واستطاع أرطغرل خداع القائد اورانوس بالذهب المزيف لكن أورانوس قام بأسر السيدة ايلبيلغي .
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