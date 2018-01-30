تكريم الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي غداًبرعاية محمد بن زايد

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. تكرم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الفائزين في الدورة الخامسة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في الحفل الختامي الذي سيقام غدً ” الأربعاء ” بفندق قصر الإمارات في أبوظبي .

وتتنافس في الدورة الخامسة للجائزة 52 جهة تابعة لحكومة أبوظبي وذلك لنيل جائزة الجهة المتميزة على مستوى حكومة أبوظبي إضافة إلى جوائز المحاور وجوائز المعايير الرئيسية فيما يتنافس 110 موظفين و42 مديرا عاما على أوسمة رئيس المجلس التنفيذي والبالغة 12 وساما.

وشهدت مرحلة تقييم الجهات والأفراد المشاركين زيارات ميدانية ومقابلات مع الموظفين المرشحين للجوائز، حيث تمت عملية التقييم على أيدي أكثر من 200 مقيم مواطن ودولي ذوي خبرة من 41 دولة، وذلك بهدف التأكد من استيفاء الجهات المشاركة لمعايير التميز لنيل جوائز الدورة الخامسة من منافسات جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

كما تم عمل 10 جلسات للبرنامج التعريفي الخاص بخبراء ومقيمين جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز من خلال 24 جائزة حكومية بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين من الجهات الحكومية في منظومة التميز الحكومي حيث ركز البرنامج على تعريف الخبراء المشاركين الدوليين بمنظومة التميز الحكومي – أبوظبي الجديدة والمعايير المتضمنة بها والتي توائم توجهات الحكومة في تحقيق خطة أبوظبي علاوة على التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وإسعادهم.

وسيقوم مكتب برنامج أبوظبي للتميز عقب انتهاء الدورة بتزويد كافة المشاركين من الجهات والأفراد بالتقارير التعقيبية، والتي تبرز أهم نقاط أدائهم، ومواضع التحسين الواجب العمل عليها، بما يعزز رحلة التميز في العمل الحكومي، ويسهم في تحقيق الفاعلية في الأداء الحكومي بشكل مستدام.

وتعد جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز إحدى الآليات التي تتبناها حكومة أبوظبي لدعم ثقافة التميز المؤسسي في إمارة أبوظبي، حيث شهدت الدورة الخامسة عددا من التطورات والتحديات والتي تتماشى مع المشهد التنموي والتطويري في الإمارة، وتسهم في تطوير آليات العمل المؤسسي ورفع جودة الأداء وخلق وتنمية روح المنافسة الإيجابية في القطاع الحكومي.

وتم اعتماد منظومة التميز كأساس لتقييم الجهات الحكومية المشاركة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بهدف تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه الجهات في رحلتها نحو تحقيق الريادة في مهامها الرئيسية والخدمات، حيث تركز المنظومة على أداء الجهة لمهامها الرئيسية والمؤشرات المعتمدة وإنجاز متطلبات الحكومة، وتواكب خطة أبوظبي لتكون حكومة أبوظبي حكومة مستقبلية حديثة.

كما تتمحور أهداف المنظومة حول الارتقاء بالعمل والخدمات الحكومية وتطويرها على أسس ومعايير مبتكرة، وترتكز على النتائج المحققة ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات المؤسسية مما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس والمجتمع.

وتراعي المنظومة الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات، وذلك بتحديد أوزان المعايير الخاصة بها وبأدائها بكفاءة وفاعلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والسعي المستمر للتعلم والتطوير .. كما تركز على أداء الجهة لمهامها الرئيسية ومتطلبات الحكومة مع تبيان الترابط والتكامل وتحقيق الجهة لنتائجها.وام