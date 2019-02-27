فرسان دوري الإمارات لونجين في ضيافة أبوظبي للفروسية اليوم

على الميدان الرملي بنادي الفروسية بالعاصمة أبوظبي يلتقي عصر اليوم فرسان وفارسات قفز الحواجز في الاسبوع (11) لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، برعاية لونجين وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية. ويتنافسون على جوائز يبلغ مجموعها أكثر من (237) ألف درهم، خصصت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة في ستة أشواط تجرى فعالياتها على الميدان الرملي بنادي العاصمة للفروسية خلال يومين، إيذانا بانطلاقة منافسات الجزء الثاني لدوري القفز في نسخته الثامنة، بعد استيفاء منافسات الجزء الأول منه والتي انطلقت في الاسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي على ميدان الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية، وحتى منتصف ديسمبر الماضي على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، ومن بعده تواصلت سلسلة دوليات القفز من جميع الفئات وشهدتها أندية ومراكز الفروسية تباعاً بدءاً من بطولة كأس الاتحاد الدولية من فئة النجمتين على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف 20 ديسمبر الماضي، وحتى بطولة كأس رئيس الدولة من فئة الخمس نجوم على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي والتي أختتمت السبت الماضي 23 فبراير، وسوف تتواصل منافسات الجزء الثاني من دوري القفز إبتداءً من اليوم على ميدان الفروسية في أبوظبي وحتى نهائي النسخة الثامنة لدوري الإمارات لونجين على ميدان الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية يوم 27 أبريل القادم.

منافسات الأسبوع (11) ثاني لقاء يجمع بين الفرسان على ميدان نادي أبوظبي بعد تحديثه وتغيير أرضيته من عشبية إلى رملية، وتدشينه بمنافسات بطولة أبوظبي الدولية 2019 من فئة الأربع نجوم مطلع يناير، وتشتمل على ستة أشواط، تقام 3 أشواط منها اليوم بمواصفات الجولة والمرحلتين، والأخرى غداً بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز محسوبة النقاط ضمن الدوري وارتفاع الحواجز حتى (145) سم، وبها تعود أيضاً المنافسات المخصصة لمشاركة فرسان القفز من دولة الإمارات، وهي إحدى الوسائل التي تتبعها إدارة نادي أبوظبي للفروسية لدعم الفرسان ورياضة القفز بالإمارات. يشرف على المنافسات حسام زميت ممثلا لاتحاد الفروسية، ولجنة التحكيم تترأسها ليزا حارب بمعاونة آخرين، ومسارات المنافسات يصممها على الورق وينفذها على أرض الميدان الدولي ماركو بهرنس بمساعدة آخرين، والدعوة عامة للأسر وللجمهور للاستمتاع بإستعراضات شيقة ومثيرة في رياضة القفز والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع في أجواء شتوية دافئة.