مصر.. قتلى وجرحى في اصطدام قطار بمحطة رمسيس

دبي - بواسطة محمد فارس © Amr Abdallah Dalsh A damaged train is seen at the main train station after a fire caused deaths and injuries, in Cairo, Egypt, February 27, 2019. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
اندلع حريق في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، نتيجة اصطدام قطار بأحد الأرصفة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب معلومات أولية.
ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ "صدادة حديدية" في محطة رمسيس، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.
ولم ترد معلومات رسمية بشأن أعداد الضحايا، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الحادث.
وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
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