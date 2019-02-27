كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما مستقبل الأنواع النادرة المهددة بالانقراض في الإمارات؟

أعطت إعادة اكتشاف الوشق العربي في أبو ظبي، بعد 35 سنة من ظهوره للمرة الأخيرة في الإمارة، الأمل مستقبل هذا النوع.

ويعد الوشق العربي واحداً عدد من الحيوانات المهددة في دولة الإمارات التي يعتقد أنها بدأت بالعودة بفضل جهود المحافظة على البيئة من قبل هيئة البيئة – أبوظبي (EAD).

ويقع مقر الشركة في أبو ظبي ولكنها تقوم بأبحاث عبر البلاد للمساعدة في الحفاظ على تجمعات الحيوانات، ويمكن للسلطة اقتراح التشريعات والمجالات التي يجب اعتبارها كمحميات طبيعية، وتعمل على مراقبة السكان في البرية وتنفذ عمليات التفتيش لضمان عدم انتهاك قوانين البيئة، بحسب “ذا ناشيونال”.

لكن ما هي أكثر الأنواع المهددة في الإمارات ؟ وما الذي يتم عمله لحمايته؟ اوكيف تتبعها الوكالة؟

كم عدد الأنواع المهددة في دولة الإمارات؟

من الرمال إلى البحر ، هناك العديد من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب الضغوط البيئية الناجمة عن التنمية، والصيد، والتلوث، وحتى تغير المناخ. ومن غير المعروف بالضبط عدد الأنواع المهددة بالبلاد ولكن هيئة البيئة الأوروبية تهتم اهتماما خاصا بالعديد من الأنواع، بما في ذلك قطة الرمال العربية، والنيم المتقدح، وثور روب، ويتم تصنيف هذه الأنواع الثلاثة ضمن الأنواع المهددة بشكل كبير، وهي نادرة جدا في أبو ظبي. ويعتقد أن النمس المتكاثر انقرض في الإمارة قبل أن تثبت هيئة البيئة – أبوظبي أنه لا يزال موجوداً في البرية. كان هناك عدد قليل جدا من المشاهدات المؤكدة للأنواع السابقة، مع معظم السجلات مسجلة من البدو في أوائل القرن العشرين.

كيف تقوم EAD بمراقبة الحياة البرية؟

من خلال إعداد كاميرات لمشاهدة أدلة على وجود الحيوانات في البرية، وتستخدم الهيئة أكثر من 35 كاميرا لمراقبة الموائل الحساسة بيئيًا وبعض المناطق المحمية التي تم تشكيلها حديثًا. هذه هي الطريقة التي التقطت بها لقطة للوشق العربي في حديقة جبل حفيت الوطنية في العين.

وقال بريتبال سوراي، رئيس وحدة التقييم الأرضي والمراقبة، والتنوع البيولوجي الأرضي والبحري في EAD “قبل أن نبدأ المراقبة بالكاميرات، كان لدينا فقط سجل واحد أو اثنين من قطط الرمال العربية. ولكن منذ أن بدأنا في استخدامها، وجدنا 17 موقعًا في الظفرة، وذهبنا إلى حدود المملكة العربية السعودية مع الإمارات في الزاوية الجنوبية الغربية، ووضعنا الكاميرات هناك في العام الماضي وتركناها لمدة تسعة أشهر، ووجدنا عددًا قليلاً من الأنواع النادرة. “

ماذا يفعلون بهذه المعلومات؟

وقال السيد سوراي: “بمجرد أن نعرف أن هناك تجمعا لبعض الأنواع، يمكننا وضع المزيد من الكاميرات والبدء في دراستها، وربما جمع عينات من البراز والقيام باختبارات جينية عليها.

ما هي القيمة في اختبار الوراثة؟

هل تم إعلان أي نوع منقرض؟

للأسف نعم. يعتقد أن النمر العربي قد انقرض في البرية في الإمارات، على الرغم من أن برنامج التكاثر يساعد في الحفاظ على الحيوانات الموجودة في الأسر.

هل هناك أي قصص نجاح في الحفظ؟

من أبرز النجاحات التي حققتها المها العربية، التي أُعلن أنها انقرضت في البرية في أوائل السبعينيات، بعد أن تم تصوير آخرها في عام 1972. وبفضل الجهود التي بدأها الرئيس المؤسس، الشيخ زايد، أصبحت الإمارات الآن موطنًا لأكبر عدد من المها العربية في العالم، مع حوالي 6000 منها وغالبيتها في أبو ظبي.