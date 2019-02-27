كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ساهمت “إيمج نيشن أبوظبي” في فوز هذا الفيلم بجائزة أوسكار؟ كشفت “إيمج نيشن أبوظبي” أنها جزء من فريق فيلم “سولو سولو” الحائز على جائزة الأوسكار. وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد. أخرج الفيلم إليزابيث تشاي فاسارهيلي وجيمي تشين، وتتبع صعود متسلق الصخور أليكس هانولد وهو صخرة عمودية في حديقة يوسمايت الوطنية. وحقق الفيلم 17.2 مليون دولار في شباك التذاكر وحصل على 43 ترشيحًا بالإضافة إلى جائزة بافتا، بحسب موقع arabnews. تم إنتاج الفيلم الوثائقي من قبل Image Nation إلى جانب Little Monster Films و National Geographic.

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