هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله المسعود

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله محمد المسعود المحيربي، رئيس المجلس الاستشاري الوطني.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان "إن الراحل المغفور له عبدالله المسعود، قامة سامقة من قامات الوطن ومن رجاله الكبار، كان رمزاً للعطاء والوفاء، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
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