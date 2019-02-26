صور.. محمد بن زايد يصل إلى كوريا الجنوبية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم النصب التذكاري في"مقبرة سيؤول الوطنية " في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الصديقة.

وبدأت مراسم الزيارة بتحية العلم بعدها توجه سموه إلى النصب التذكاري ووضع إكليلاً من الزهور أمام النصب الذي يرمز إلى ضحايا الشعب الكوري الذين قدموا أرواحهم لأجل بلدهم.

كما وضع سموه خلال مراسم الاحتفاء بالنصب التذكاري البخور التقليدي تقديراً لتضحيات الشعب الكوري تجاه وطنه.

ودون سموه في كتاب الزوار كلمة قال فيها: "إن تخليد ذكرى الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن أوطانهم، وإبقاء هذه الذكرى حية في عقول وقلوب الأجيال، هو أقل ما يمكن تقديمه إليهم؛ وهذا المعلم الوطني البارز يخلد سيراً تركت بصمات مؤثرة في تاريخ كوريا وتطور شعبها".

رافق سموه خلال الزيارة .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي سعادة عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى كوريا.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل في وقت سابق اليوم إلى سيؤول في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الصديقة.

ويعقد سموه خلال الزيارة جلسة محادثات رسمية مع الرئيس الكوري لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية وسبل تطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يرافق سموه وفد يضم كلاً من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي سعادة عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى كوريا.