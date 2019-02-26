"شروق" تكشف عن أحدث مشاريعها السياحية البيئية والتراثية في "بورصة برلين للسياحة والسفر 2019"

تكشف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) خلال مشاركتها في الدورة 53 من معرض "بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر" عن أحدث مشاريعها السياحية ضمن استراتيجيتها في الترويج للاستثمارات السياحية في الشارقة، وتعريف الزوار والمختصين بالتجارب الفريدة التي تقدمها مشاريع السياحة الثقافية والبيئية التي تطورها الهيئة.

كما تعلن (شروق) عن الشركة العالمية الجديدة التي ستتولى إدارة علامة "مجموعة الشارقة"، الفندقية التي تضم مجموعة من الفنادق الفاخرة ذات الأهمية التراثية والبيئية البارزة في الإمارة منها نزل الرفراف في مشروع كلباء للسياحة البيئية الذي يشمل محمية طبيعية لأشجار القرم، ونزل الفايا في مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، وواحة البداير في صحراء البداير.

وتسلط (شروق)، من خلال منصتها ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، الضوء على الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في إمارة الشارقة لتحقيق "رؤية الشارقة 2021" الرامية إلى جذب 10 مليون سائح بحلول عام 2021.

وتستعرض (شروق) أمام زوار المعرض والمستثمرين محفظتها من المرافق والمشاريع الترفيهية والثقافية والبيئية في الإمارة مثل جزيرة النور ومشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، إلى جانب منشآت الضيافة التراثية الفاخرة، وأبرزها فندق البيت الذي يقع في "قلب الشارقة"، مشروع الترميم الأول من نوعه للمناطق التراثية في الشارقة والأكبر في المنطقة والذي أطلقته (شروق) مؤخراً.

وتشارك (شروق) في المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه في صناعة السياحة في العالم، إلى جانب نحو عشرة آلاف شركة ومؤسسة متخصصة في قطاع السياحة من نحو 180 دولة.

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في (شروق) حرص الهيئة على المشاركة في معرض "بورصة برلين للسياحة والسفر" للسنة الثانية عشرة على التوالي وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى إبراز الإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة في قطاعي السياحة والسفر، وتعميم تجربتها الرائدة في هذا المجال في المعارض الدولية المتخصصة، مشيراً إلى أن (شروق) تكشف هذا العام عن العديد من المشاريع والتطورات المهمة التي تعكس مسيرتها التنموية الفريدة، وتثري تجارب زوار المعرض وتفتح أمامهم آفاقاً واعدة في قطاع الضيافة والسياحة.

وأضاف القصير "ستقام منصة (شروق) ضمن جناح هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة في القاعة رقم 2.2- المنصة 102، وتمثل مشاركتنا في هذا المعرض العالمي فرصةً فريدةً نتطلع من خلالها للقاء شركائنا الدوليين والبحث في سبل التعاون مع شركاء جدد، من أجل دعم وتعزيز قطاع الاستثمار السياحي في الشارقة الذي يشهد اليوم نمواً استثنائياً، إلى جانب إطلاع جميع الأطراف المعنية بصناعة السياحة والضيافة وشركات التطوير والاستثمار السياحي الدولية على أبرز المشاريع والمنجزات التي حققتها (شروق) حتى اليوم".

يشار إلى أن إمارة الشارقة تؤدي دوراً ريادياً في ترسيخ استراتيجية التنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات، وبشكل خاص في قطاع السياحة الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي للدولة، حيث أخذت (شروق) على عاتقها إعادة تقديم مشهد السياحة البيئية الراقية في الدولة بمعايير عالمية من خلال إنشاء مشاريع ووجهات سياحية مبتكرة في مواقع استثنائية تحظى بأهمية بيئية وطبيعية وتعكس التراث الوطني العريق والضيافة العربية الأصيلة.