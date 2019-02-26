صور.. محمد بن زايد يزور "سامسونج" للإلكترونيات ويطلع على أحدث مشاريعها

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مركز أبحاث وتطوير أشباه الموصلات في شركة " سامسونج للإلكترونيات " في مدينة هواسونغ في العاصمة سيؤول.

وقام سموه بجولة في صالات عرض سامسونج للجيل الخامس وأشباه الموصلات وخط إنتاج الشرائح الإلكترونية.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الجولة مع نائب رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات " جاي لي " ..الحديث حول سبل تعزيز التعاون بين شركة سامسونج للإلكترونيات والشركات الإماراتية في عدة مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

كما شملت الجولة عرضاً حياً لأحدث تقنيات الجيل الخامس من " سامسونج " حيث قامت طائرة دون طيار تحلق فوق مصنع هواسونغ بإرسال حي لفيديو عالي الوضوح وصور بزاوية 360 درجة إلى جهاز الواقع الافتراضي الذي كان يرتديه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جانب عرض آخر يوضح سرعة واستقرار اتصالات الجيل الخامس من خلال البث المتزامن للعديد من محتويات الفيديو فائقة الوضوح على الشاشة التلفزيونية " QLED بتقنية 8K " والتي تعد الأحدث في هذا المجال.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عرضاً تقديمياً لصور زيارة سموه إلى كوريا خلال عام 2006 واجتمع سموه مع كبار المسؤولين في شركة " سامسونج " حيث تناول الحديث رؤية الشركة لتطور التطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقنيات والعلوم المتقدمة كافة.

وأعرب سموه - خلال الاجتماع - عن سعادته بزيارة هذا الصرح التقني العلمي المتقدم والتعرف عن قرب على أحدث ما ينتجه المركز من أشباه الموصلات من الجيل الخامس معرباً عن تمنياته لهم مزيدا ًمن النجاحات والابتكارات.

بعدها زار سموه " الغرفة النظيفة " وهي معامل مبنية خصيصاً لأغراض البحث العلمي أو الصناعات الدقيقة جداً وخاصة الصناعات الإلكترونية ـــ تسمى بهذا الاسم لأنها نظيفة إلى حد انعدام الغبار فيها ـــ ويتم التحكم بنقاء الهواء والضوء المسموح مروره في الغرفة.

وسجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام زيارته كلمة في سجل كبار الشخصيات قال فيها : " إن ما أطلعت عليه في مركز أبحاث وتطوير أشباه الموصلات في شركة سامسونج للإلكترونيات يبعث على الإعجاب والتقدير .. صناعات متطورة وابتكارات رائدة توفر حلولاً لحياة أفضل ونحن في دولة الإمارات نهتم بمواكبة فنون الابتكار وعلوم التقنيات المتقدمة وندعم الشراكات التي تحقق جودة الحياة لمجتمعنا ".

ثم التقطت لسموه الصور التذكارية مع مسؤولي شركة سامسونج وموظفيها وفرق عملها.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من أحفاد سموه ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا