روجر فيسك ضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2019

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة، روجر فيسك، مدير الحملة الإعلامية والتسويقية والسياسية للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. وتم اختيار فيسك ضيفاً رئيساً لما يمتلكه من خبرات في التأثير المجتمعي، وفهم عميق لعلوم الاتصال الجماهيري والاستراتيجيات الإعلامية التسويقية، خاصة ً وأنه ينسب إليه الفضل في لعب دور رئيس وراء الكواليس في الانتصارات الانتخابية الرئاسية المتتالية لباراك أوباما في عامي 2008 و2012.

وتشكل مشاركة فيسك في الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة يومي 20- 21 مارس المقبل، تحت شعار "تغيير سلوك ...تطوير إنسان"، باعتباره يهتم بإحدى أكثر الوسائل قدرة على التأثير في ثقافة الإنسان وتشجيعه على تبني سلوكيات جديدة، ألا وهو حملات تغيير السلوك المبنية على دراسات تحليل السلوك وفق علم النفس والاجتماع.

ويوظف روجر فيسك، الدروس المستخلصة من الحملات الرئاسية ومعرفته الواسعة بالاستراتيجيات التسويقية والترويجية ، لمساعدة ملايين الأشخاص حول العالم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتوليد الأفكار التي تخدمهم في مسيرتهم المهنية ليصبحوا قوة دافعة للتنمية في مجتمعاتهم، وهو ما يشكل جوهر مشاركته في المنتدى الذي يسلط الضوء على آليات تحليل السلوك البشري لفهم نفسيات الأفراد، والعوائق التي تحول دون تحقيق التغيير الإيجابي والعمل على حلها، إضافة إلى رصد دور الاتصال الحكومي في إحداث التغيير اللازم عند الإنسان وتمكينه للاستفادة من جهود التنمية التي تبذلها حكومات العالم.

بدأ فيسك العمل في الحملة الانتخابية الأولى لأوباما في العام 2007 ثم تم تعيينه مديراً وطنياً للأحداث الخاصة، وبعد الحملة شغل منصب منسق مجلس الوزراء وخدم في قسم التجارة حيث عمل على تنسيق البعثات التجارية والدبلوماسية في جميع أنحاء العالم لمجلس الوزراء والرئيس، وفي ربيع عام 2012 ، قاد حملة إعادة انتخاب أوباما.

وقبل عمله مع أوباما، شارك فيسك في حملة ديفال باتريك الناجحة لحاكم ولاية مساتشوستس، حيث جاءت هذه الخبرة من عمله مع السيناتور جون كيري إذ شغل منصب كبير مساعديه في مجلس الشيوخ الأمريكي للاتصالات والسياسة، وقد نصحه بمجموعة واسعة من القضايا الحساسة سياسيا بما في ذلك الرعاية الطبية وصحة المجتمع وتغذية الأطفال.

والجدير بالذكر أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تمكن على مدار الأعوام السبعة الماضية، من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي تستهدف بناء منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي وتطوير القطاع محلياً ودولياً منها إنشاء اللجنة الأكاديمية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وإطلاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي. وقد أصبح المنتدى مرجعاً موثوقاً لدراسات الحالات العالمية في الاتصال الحكومي، وساهم في دعم جهود الجهات الحكومية في التعامل مع التحديات، بالإضافة إلى إعداده للبرامج التدريبية المختلفة من قبل خبراء دوليين للجهات المعنية في الاتصال الحكومي بإمارة الشارقة، وتشجيع الطلاب الجامعيين على التخصص في المجالات المرتبطة بالاتصال الحكومي.