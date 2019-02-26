مجموعة كليندينست تضاعف عدد موظفيها في 2018 وتعين 1500 موظفاً جديداً في النصف الأول من عام 2019

أعلنت مجموعة ’كليندينست‘، أكبر شركة عقارية أوروبية في دولة الإمارات ومؤسسة مشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘، عن زيادة العدد الإجمالي لموظفيها بنسبة 100% خلال عام 2018، بهدف إتمام وتسليم المرحلة الأولى من خطة البناء ومواكبة تطلعات المستثمرين، حيث سجّل عدد موظفيها تزايداً ملحوظاً ومتسارعاً، مع تضاعف العدد الكلي من 878 موظف في شهر يناير إلى 1672 موظف في نهاية شهر ديسمبر.

ومن المتوقع ان تواصل حملة التوظيف هذه المزيد من النمو والتضاعف، حيث تعتزم مجموعة ’كليندينست‘، بوصفها جهة توظيف رئيسية في المنطقة، تعيين 250 موظفاً جديداً شهرياً خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019، بهدف إتمام المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية والثالثة من الإنشاءات والمبيعات خلال هذا العام.

هذا وتعمل مجموعة ’كليندينست‘ حالياً على تطوير مشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘ الرائد في مفهوم عقارات المنزل الثاني في دبي، وإنشاء وجهة سياحية عالمية المستوى تتألف من ستة جزر غنية بالمستعمرات المرجانية ضمن مشروع ’ذا وورلد‘.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد جوزيف كليندينست مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ’كليندينست‘ قائلاً: "لن نتمكن من تحقيق رؤيتنا لمشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘ إلا بجهود فريق عمل قوي ومتكامل، بدءاً من المهندسين المعماريين، ومدراء المشاريع والقائمين على التسويق والمبيعات والعمليات ووصولاً إلى عمال البناء، فنحن نضع نصب أعيننا العديد من الأهداف الواعدة لهذا العام وسنواصل زيادة عدد موظفينا بما يضمن لنا إتمام مشاريعنا وتسليمها في الوقت المحدد".