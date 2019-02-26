أسكوت تفتتح فنادق جديدة في منطقة الخليج

كشفت شركة ’أسكوت المحدودة‘، المشغل الأكبر للشق الفندقية في العالم عن عزمها إضافة 1,650 شقة فندقية جديدة إلى محفظتها بحلول عام 2020، لتواصل بذلك تعزيز مكانتها في قطاع الضيافة الإقليمي، حيث بلغ عدد الوحدات العاملة للشقق الفندقية التي تتبع لأسكوت لغاية اليوم 1,763 وحدة في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2019 ، والتي تتوزع في سبع دول عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومنذ انطلاقة عملياتها في المنطقة، واصلت محفظة ’أسكوت‘ تعزيز نموها، حيث تمتلك المجموعة 12 فندقاً في 11 مدينة ضمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وغانا، والتي تندرج تحت علامات ’أسكوت‘ و’سيتادينس‘ و’سومرست‘ التابعة للمجموعة والحائزة على أهم الجوائز في قطاع الضيافة.

هذا وتعمل ’أسكوت‘ على إتمام 11 فندق في المنطقة حالياً، والتي تضم 1,638 شقّة فندقية، ومن المقرّر أن تُفتتح ستة منها في المملكة العربية السعودية، بينما تتوزّع باقي الفنادق في الإمارات العربية المتحدة وغانا وسلطنة عمان، وتشمل مخطّطات الشركة المستقبلية عدّة صفقات، وذلك في سياق سعيها للوصول إلى 5,000 شقّة فندقية بحلول عام 2020.

وتعليقاً قال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لشركة ’أسكوت‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا: " تحقق المجموعة نمواً قياسياً، وخاصة في ظل العمل على إرساء حضورنا في مناطق جديدة تحمل إمكانيات هائلة مثل أفريقيا، والتي تعدّ أحد أسرع الاقتصادات نموّاً في العالم، ونعمل بشكلٍ مستمرّ على تعزيز القواعد الراسخة لمجموعتنا في منطقة الخليج العربي"

وأضاف: " لقد كان دخول سوق الضيافة السعودي عام 2015 خطوة محورية في مسيرة النموّ الاستراتيجية لشركة ’أسكوت‘، وتعتبر منطقة الخليج العربي عموماً من أهم وجهات توسّع المجموعة، وذلك بفضل الإصلاحات الجارية في المملكة العربية السعودية وازدهار القطاع الخاص في المملكة والاستثمار الهائل في بنيتها التحتية، علاوة على استقرار أسعار النفط وتطبيق قانون ملكية الأجانب للشركات في الإمارات العربية المتحدة، وفعاليات معرض ’إكسبو 2020‘ المرتقبة في دبي".