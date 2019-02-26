كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ريل سينما تعرض الأفلام الفائزة بالأوسكار في دبي

ستحتفل دور ريل سينما في دبي بجوائز الأوسكار من خلال إعادة عرض مجموعة مختارة من الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار في كل من دبي مول ودبي مارينا مول وسوق الينابيع وروف وسط المدينة ومناطق جبل علي الترفيهية.

وتم التصويت على الأفلام التي سيتم عرضها من قبل الجمهور على وسائل الإعلام الاجتماعية للشركة الأسبوع الماضي، مع اختيار الأفلام للفحص مرة أخرى، بما في ذلك فيلم Spider-Man spin off Spider-Man (الذي حصل على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة) وفيلم Marvel super-hero Black Panther (الذي فاز بجائزة أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج وأفضل موسيقى أصلية) و Avengers: Infinity War (تم ترشيحه للحصول على أفضل تأثيرات بصرية) و Freddie Mercury Bohemian Rhapsody الذي حصل على جائزة أفضل ممثل ( رامي مالك) وكذلك جوائز للتحرير والتحرير الصوتي.

وفاز فيلم “النمر الأسود” ، الذي ظهر أصلاً في دور العرض في يناير الماضي، بأكبر عدد من الأصوات في الاقتراع عبر الإنترنت.

وتم ترشيح هذه الأفلام الرائجة على الشاشة لجوائز الأوسكار عبر فئات مثل أفضل فيلم رسوم متحركة (Spider-Man: Into the Spider-Verse)، وأفضل تصميم أزياء (Black Panther)، وأفضل تأثيرات بصرية (Avengers: Infinity War)، وأفضل ممثل (رامي مالك البوهيمي الرابسودي).

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم Reel Cinemas أيضًا بعرض فيلم “Green Book” الفائز بجائزة أفضل فيلم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

الأفلام ستعرض في دور السينما طوال الأسبوع حتى الخميس 28 فبراير. للحصول على قوائم كاملة في السينما المحلية، وحجز التذاكر عبر الإنترنت، تفضل بزيارة reelcinemas.ae. أو تنزيل تطبيق Reel Cinemas من متجر تطبيقات Apple أو Google Play.