أبوظبي (الاتحاد) نظمت جائزة خليفة التربوية محاضرة علمية بمناسبة شهر الإمارات للابتكار تحت عنوان «الابتكار في المدرسة الإماراتية»، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم حول محور الابتكار باعتباره ركيزة أساسية في المدرسة الإماراتية، مشيرة إلى أن المدرسة الإماراتية فتحت آفاقا واسعة أمام الطالب ليبدع ويبتكر ويوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في حياته العلمية والعملية.

حضرت المحاضرة أمل العفيفي أمين عام جائزة خليفة التربوية، ومحمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة. وقالت أمل العفيفي: إن رسالة جائزة خليفة التربوية تتمثل في نشر ثقافة التميز والابتكار في الميدان التعليمي بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي. وألقت الدكتورة آمنة الضحاك الضوء على التعليم في رؤية قيادتنا الرشيدة ودورهم الملموس في دعم كافة المبادرات والبرامج التي تنظمها الوزارة لتعزيز مهارات وقدرات المعلمين والمتعلمين.

كانت هذه تفاصيل خبر "التربية": الابتكار محور المدرسة الإماراتية لبناء كوادر عصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.