أهالي رأس الخيمة: رفع سقف راتب المنح السكنية يحد من أعباء محدودي الدخل

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكد عدد من الأهالي في إمارة رأس الخيمة أن رفع سقف المنح السكنية ليشمل المواطنين الذين تصل رواتبهم إلى 15 ألف درهم فأقل بدلاً من 10 آلاف درهم، سيخدم فئات كثيرة من المتقاعدين وكبار السن ممن تصل رواتبهم إلى 15 ألف درهم، كما أشادوا برفع قيمة القروض السكنية من 800 ألف إلى مليون و200 ألف درهم، حيث تلبي هذه الزيادة رغبة الأهالي في بناء احتياجات أسرهم من المساكن.

وقال علي سعيد الدهماني، مسؤول منطقة المنيعي: «إن العديد من أبناء الوطن سيستفيدون من هذه التوجيهات الرشيدة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»، مشيراً إلى أن الدولة تولي عناية كبيرة لسكن الأهالي لكونه ركيزة أساسية في تحقيق استقرار المواطن، وبناء الأسرة، وقد انعكست هذه الجهود على مشروعات الإسكان الكثيرة التي نفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وغيره من البرامج، والتي طالت ربوع الدولة، ورفعت عن كاهل أبناء الوطن تبعات بناء هذه المساكن.

وتابع: «شهدت المناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة مثل غيرها من المناطق بالدولة، تشييد الكثير من المساكن التي استفاد منها الأهالي في كل من المنيعي والمناطق التابعة لها مثل وادي القور وصخيبر والوعب والحويلات ووادي العجيلي».

وقال سعيد مصبح القايدي، مسؤول منطقة شوكة: «إن فئات كثيرة ستستفيد من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة بقطاع المساكن، لا سيما الذين تصل رواتبهم إلى 15 ألف درهم فأقل، والذين كانوا في السابق يحصلون على قروض سكنية»، مشيراً إلى أن فئات كثيرة من المتقاعدين ومحدودي الدخل مثل كبار المواطنين سيستفيدون أيضاً من هذه التوجيهات، مشيداً بدور القيادة الرشيدة في تلبية تطلعات الأهالي.

وأضاف: «قرارات رفع قيمة القروض للمساكن أشاعت الفرحة لدى الشباب الذين ينوون تشييد مساكنهم، حيث يعد هذا المبلغ كافياً لإنشاء مسكن ملائم للمواطن وأسرته».

وقال جاسم محمد المكي، مستشار بدائرة المحاكم في رأس الخيمة: «إن قطاع الإسكان من أوائل القطاعات التي حظيت باهتمام قيادتنا الرشيدة، وهذا الاهتمام ليس وليد اليوم، فمنذ منتصف السبعينيات انطلقت حركة التنمية والبناء وتشييد المساكن والشعبيات التي وفرت المسكن الملائم للأسرة المواطنة»، مشيراً إلى أنه من واقع خبرته السابقة في المحاكم والتوجيه الأسري، فإن قطاع المساكن يأتي في المرتبة الأولى لتحقيق الاستقرار الأسري المطلوب.

وتابع: «ستصب هذه القرارات في مصلحة الشباب الذين يستعدون لبناء المساكن الملائمة، وتكوين حياتهم الأسرية، بعيداً عن ذويهم، كما تصب في مصلحة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات الذين تزيد رواتبهم على 10 آلاف درهم».

وقال المواطن عادل علي السويدي: «إن قطاع المساكن يحظى بأهمية كبيرة لدى حكومتنا الرشيدة التي تسعى لتحقيق الرفاهية وسبل الحياة الاجتماعية الكريمة لجميع أبناء الوطن في جميع القطاعات»، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترفع عن كاهل الشباب والفئات الأخرى المعاناة التي ستستفيد من رفع سقف المنحة، لافتاً إلى أن أصحاب الرواتب الأعلى من 15 ألف درهم سيستفيدون، بدورهم، من رفع قيمة القروض، وهو ما يلبي تطلعات جميع الفئات في بناء المسكن الملائم.

وقال عبد الله سالم الشميلي، أحد المتقاعدين: «إن قيادتنا الرشيدة حريصة دائماً على تحقيق متطلبات وتطلعات أبناء الوطن وإسعادهم»، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت تشييد آلاف المساكن في مناطق عديدة بالدولة، استفاد منها الأهالي وأسرهم، والذين انخرطوا، بدورهم، في مراحل البناء والتعمير.

وأضاف: «علينا كأبناء للوطن بذل المزيد من الجهد والعرق لرد الجميل للوطن ولقيادتنا التي تبذل كل ما في وسعها لإسعاد ورفاهية أبنائها»، مشيراً إلى أن منطقة شمل مثل غيرها من المناطق، شهدت تشييد العديد من المساكن التي استفاد منها الأهالي وأسرهم.