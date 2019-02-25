رئيس المجلس العلمي بوجدة المغربية: ضرورة تبني علماء الأمة وثيقة الأخوة الإنسانية

القاهرة (وام)

أشاد الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، عضو المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية، بوثيقة الأخوة الإنسانية التي رعتها دولة الإمارات، ووقعها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في أبوظبي، مؤكداً أن ما جاء فيها يمثل الخطاب الإسلامي الذي يجب أن يتبناه جميع علماء الأمة. وقال الدكتور مصطفى بن حمزة، خلال لقائه أمس بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الأزهر الشريف كطرف في الوثيقة، يمثل جميع المسلمين في العالم، مشيراً إلى أن التاريخ سيخلد مواقف الإمام الأكبر الشجاعة تجاه القضايا الإسلامية والإنسانية، مبيناً أن هذه المواقف حافظت على وسطية الأمة وسماحتها، وأبطلت دعوات الاحتراب والاقتتال باسم الأديان السماوية. من جانبه، شدد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على ضرورة أن يعايش الفقهاء مشاكل مجتمعاتهم، وأن يسقطوا النصوص على الواقع، لأن صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، تعني مراعاتها للواقع، وتعاطيها مع قضايا العصر.