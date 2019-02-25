الإمارات تنضم رسمياً لـ "التمريض الآن"

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن انضمام دولة الإمارات رسمياً إلى حملة «التمريض الآن» بالتعاون مع المجلس الدولي للتمريض ومنظمة الصحة العالمية، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى ومكانة التمريض في جميع أنحاء العالم، من خلال دعم الفرق التمريضية وتقدير مساهماتهم في تحقيق أهداف الرعاية الصحية، والعمل نحو تحقيق أهداف الحملة العالمية «التمريض الآن» المستمرة، حتى نهاية عام 2020، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ200 لميلاد فلورانس نايتنجيل رائدة التمريض الحديث.

كما أعلن أمس عن إطلاق حملة «التمريض الآن» محلياً وتشكيل اللجنة الوطنية للحملة، وتضم اللجنة الجهات الصحية الحكومية والخاصة والجامعات، لتوحيد الجهود وحشد الدعم نحو تحقيق أهداف الحملة، من خلال إطلاق فعاليات ومبادرات وأنشطة والإشراف على عملية تنفيذها، لتمكين الكادر التمريضي وتوفير بيئة عمل مهنية جاذبة، واستقطاب الكفاءات، وفق الخطة الاستراتيجية الجديدة والتشغيلية للتمريض 2018-2021، وتحقيق التواصل والتفاعل مع قيادات التمريض في العالم، والتبادل المعرفي والخبرات.

وقالت الدكتورة أروى عويس، المستشارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للتمريض والقبالة، إن مهنة التمريض تواجه عدة تحديات في المنطقة أبرزها، نقص الكوادر المؤهلة، وعدم توفر المؤسسات التعليمية والتدريبية القادرة على إعداد وتخريج مختصين في هذه المهنة، وتغذية سوق العمل بالكادر المطلوب.

وأكدت أن تنظيم مهنة التمريض يعتبر أيضاً من التحديات التي تواجه المهنة، من ناحية سياسات واستراتيجيات الممارسة، ومعايير التعليم والتدريب، إضافة إلى بيئة العمل، والأجور والمزايا الوظيفية.

وأشارت عويس، في تصريحات صحافية أمس على هامش إطلاق حملة «التمريض الآن» العالمية، إلى أن مهنة التمريض لا تقتصر فقط على مساعدة الأطباء، وإنما تمتد إلى تعزيز المنظومة الصحية ككل.

من جهته، أفادت الدكتورة سمية البلوشي، مديرة إدارة التمريض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إجمالي الكادر التمريضي العامل في مستشفيات الوزارة يقدر بـ4200 ممرض وممرضة، نسبة المواطنين منهم 8% أي ما يعادل 336 ممرضة وممرضاً. وقالت البلوشي: «نحن بحاجة لرفع نسب التوطين في مهنة التمريض قدر الإمكان، وأن إحدى المبادرات المنبثقة عن الخلوة الوزارية وجهت بتضافر جهود جميع الجهات المعنية بوضع استراتيجية لدعم مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض للمواطنين من الجنسية على مستوى الدولة».وأضافت: «يوجد حاليا 750 مواطنا ومواطنة على مقاعد الدراسة على مستوى الدولة في مجال وتخصصات التمريض المختلفة، منهم حوالي 260 حاصلين على منح دراسية من قبل الوزارة». وأشارت البلوشي، إلى انه تم تعيين 45 من المواطنين الذين أكملوا دراسة التمريض العام الماضي، ومن المقرر تخريج 11 مواطنة ومواطناً في شهر نوفمبر المقبل، وسيتم البدء بإجراءات التعيين مباشرة.