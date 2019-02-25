اكتمال استعدادات "حصن الاتحاد 5" في عجمان

عجمان (وام) أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «حصن الاتحاد 5» المزمع تنظيمه يوم الجمعة المقبل بمنطقة الزوراء في عجمان عن استكمال كافة استعداداتها لاستقبال الجمهور لحضور فعاليات العرض الأقوى لإمكانيات وقدرات القوات المسلحة. وأكدت اللجنة المنظمة أن العرض سيكون مفتوحا أمام الجمهور بجميع جنسياته ومن مختلف المراحل العمرية، داعية إلى زيارة القرية الترفيهية التي تبدأ فعالياتها الساعة العاشرة صباحا وتشمل ألعاب الأطفال والمطاعم العربية والغربية المتنوعة إضافة إلى المتحف العسكري وعروض الفرقة الموسيقية والصقارة وركوب الخيل.

وأشارت إلى أنه تم توفير ما يزيد على 10 آلاف مقعد للجمهور لمشاهدة العرض الذي يبدأ في تمام الساعة الرابعة مساء.

من جانبها أكدت شرطة عجمان توفير حافلات لنقل الجمهور إلى مكان العرض من أربع محطات رئيسية تم اعتمادها في الإمارة، وهي محطة شارع محمد بن راشد آل مكتوم ومحطة السوق الصيني ومحطة سيتي سنتر عجمان ومحطة كورنيش عجمان.

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