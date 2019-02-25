جامعة أبوظبي تدرس تأخير الشيخوخة بالأعشاب

أبوظبي (الاتحاد) شارك طلبة جامعة أبوظبي في مسابقة «بالعلوم نفكر»، من خلال مشروعين بحثيين حول فحص وتحويل الكائنات الدقيقة لتصبح صديقة للبيئة، واستخدام المركبات والأعشاب لتأخير الشيخوخة. ويركز المشروع البحثي الأول، على فحص الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض وتصميم علاج عضوي وصديق للبيئة.

فيما تضمن المشروع البحثي الثاني تحديد وقياس ومقارنة مركبات الفلافنويدات المختلفة في عدد من الأعشاب المختارة، والتي يمكن لها أن تسهم في تأخير أعراض الشيخوخة.

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