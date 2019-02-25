برنامج تدريبي لموظفي الجهات الحكومية المصرية

دبي (الاتحاد) أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، البرنامج التدريبي الأول لبناء قدرات مجموعة من الموظفين الحكوميين في القاهرة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، الهادفة لتحديث العمل الحكومي ومشاركة التجارب الناجحة وتعزيز قدرات الموظفين وتطوير مستويات الأداء وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتعزيز جودة الخدمات بما يسهم في تحقيق سعادة المتعاملين.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء القدرات الحكومية وتحسين معايير الحوكمة من خلال الاستفادة من الخبرات في مجال تحديث العمل الحكومي، ويشمل تدريب الموظفين في عدد من الجهات الحكومية المصرية، وتأهيلهم في مجالات تقديم الخدمات وفق المعاير العالمية.

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