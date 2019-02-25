محمد صلاح (رأس الخيمة) توقع علماء مشاركون في الدورة الحادية عشرة للمواد المتقدمة التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة، أن تساهم النجاحات التي تحققت في مجال استخدامات الطاقة الشمسية في خفض تكلفة تحلية المياه بواقع 50% عن التكلفة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة التي ستشهد تطبيق تقنيات جديدة تعتمد على المواد الأولية وتطبيقات النانو، وربط العلماء بين التحديات التي تواجه التوسع في استخدام الطاقة الشمسية ونشرها في العديد من المجالات وتكلفة هذه الطاقة والتغلب على المشاكل والتحديات الحالية.

وقال الدكتور سامي الشال، أستاذ ورئيس قسم الكيمياء في جامعة فيرجينيا الأميركية: إن الورشة تركز في دورتها الحالية على تقنيات النانو والتطبيقات الحديثة المتعلقة بالبترول وتحلية مياه البحر، لافتاً إلى أن هذه التقنيات ستخفض تكلفة تحلية المياه بـ50% خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف: تساهم مادة الغرافين باستخدام تقنية النانو بارتيكلز في إنتاج ما يقارب من 20 لتراً في الساعة مياهاً محلاة للمتر المسطح من مياه البحر، وبتكلفة أقل من تكلفة محطات التحلية الحالية بحوالي 70%.

كانت هذه تفاصيل خبر "النانو" يخفض تكلفة تحلية المياه 50% في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.