جامعة الإمارات تستضيف القمة العالمية للعلوم

العين (وام) تستضيف «جامعة الإمارات العربية المتحدة» بمقرها خلال الفترة بين 18 و16 مارس 2020 أعمال القمة العالمية للعلوم، وذلك بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا بيركلي الأميركية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالجامعة بحضور الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات، والدكتور عمر ياغي من جامعة كاليفورنيا بيركلي، والدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات.

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