طحنون بن محمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبدالله المسعود

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيانن ظهر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي، "رحمه الله" و ذلك في مسجد الشيخ زايد في منطقة البطين بأبوظبي.

كما أدى الصلاة، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان و عدد من الشيوخ و المسؤولين و المواطنين والمقيمين.

وقد شيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي.