"الوطني للأرصاد" يحذر من اضطراب البحر في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب الرياح النشطة إلى قوية السرعة والتي تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة.

وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن الرياح تؤدي إلى ارتفاع الموج من 6 إلى 8 وقد يصل إلى 10 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 8 من صباح يوم غد الثلاثاء.

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