حاكم رأس الخيمة: البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، الورشة الدولية الحادية عشرة للمواد المتقدمة التي ينظمها مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، ويشارك فيها حوالي 196عالماً وباحثاً من 19 دولة، وتستمر ثلاثة أيام.

وأكد سموه أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أولت اهتمامها ورعايتها لجهود البحث العلمي، وشجعت أبناء الوطن على البحث والإبداع والابتكار لتعزيز جهودها في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف سموه: «نحن في إمارة رأس الخيمة سعداء بهذه التجمع الدولي الكبير الذي يأتي كجزء من أجندتنا في رأس الخيمة التي نسعى من خلالها إلى تعزيز دور الإمارة كملتقى لنخبة من أفضل العلماء في العالم المتخصصين في المواد المتقدمة، واستضافة أهم الأحداث والفعاليات الدولية في مجال العلوم والمعرفة، وتعزيز جهودنا في مجال تشجيع الباحثين حول العالم على تقديم أحدث البحوث العلمية للمساهمة في تنميتها وتطويرها، من خلال مناقشتها مع الباحثين الشباب وفق أفضل الممارسات».

ومنح صاحب السمو الشيخ سعود القاسمي، البروفيسور سي إن آر راو، جائزة «الشيخ سعود بن صقر القاسمي العالمية لأبحاث المواد المتقدمة» التي ينظمها مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، قيمتها 100 ألف دولار، وتأتي تقديراً لإسهاماته في مجالات أبحاث المواد المتقدمة، فهو الرئيس الفخري وبروفيسور الأبحاث لينوس بولينغ في مركز جواهر نهرو للأبحاث العلمية المتقدمة (JNCASR) في بنغالور بالهند، حيث يوجد مختبر الشيخ صقر، ونشر أكثر من 50 كتاباً، وكتب 1600 ورقة علمية، وانتُخب في الزمالات لمعظم الأكاديميات العلمية العالمية.

وأكد سموه أن الدكتور راو أحد الداعمين بأبحاثه لمركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، ويسرني أن يكون هذا العالم المميز أول شخص يحصل على هذه الجائزة.