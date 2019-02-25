أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ، لورانس فنك رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، وهنري كرافيس رئيس مجلس الإدارة المشارك الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «كي كي آر» الاستثماريتين العالميتين.

وبحث سموه مع الضيفين إمكانات وفرص التعاون بين الشركات المتخصصة والمؤسسات المالية والاستثمارية المعنية في دولة الإمارات وشركتي «بلاك روك» و«كي كي آر» في مختلف القطاعات الحيوية التي تعزز مقومات وركائز التنمية في الدولة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وبارك سموه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في «مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط» مع «كي كي آر» و«بلاك روك» اللتين تعدان من المؤسسات الاستثمارية العالمية. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الشركتين.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يستعرض علاقات التعاون مع رئيسي شركتي «بلاك روك» و«كي كي آر» الاستثماريتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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