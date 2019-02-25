بلحيف: مشاريع الأبنية الخضراء مثال يحتذى به عالمياً

دبي (وام) افتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، معرض الاستدامة 2019 الذي نظمته الوزارة ممثلة بإدارة الاستدامة والدراسات الفنية بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار.

ويسلط المعرض الضوء على أحدث التقنيات في مواد البناء المستدامة والحلول العملية المبتكرة في مجال الاستدامة، ويسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة ونشرها بين كافة فئات المجتمع.

يشارك في المعرض 10 شركات عالمية تضم نخبة من الخبراء المتخصصين بموضوعات الاستدامة في مجال مواد البناء المستدامة المبتكرة، حيث يعكس رؤية الوزارة ورسالتها والتزامها بتحقيق التميز في الاستدامة بما يتماشى مع الأهداف العامة لدولة الإمارات.

وأكد معاليه حرص وزارة تطوير البنية التحتية على السير بخطى ثابتة نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال تحقيق الاستدامة بمختلف محاورها ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة من خلال تبني المبادرات والمشاريع المتعلقة بتعزيز الاستدامة والأبنية الخضراء، ومنها إطلاقها مشروع إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في المباني الحكومية واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير الطرق الاتحادية، وإعادة تدوير الإسفلت في المواقع الإنشائية وغيرها.

ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تشرف على تنفيذها وزارة تطوير البنية التحتية باتت مثالاً يحتذى به عالمياً بتطبيقها منظومة الاستدامة والأبنية الخضراء، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة للمنظومة التنموية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يدعم توجه الدولة القائم على أن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021 م.

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