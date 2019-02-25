79 % من أسطول سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي «صديقة للبيئة»

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة النقل في أبوظبي أن 79% من أسطول سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي صديق للبيئة، حيث إن 17% من إجمالي الأسطول هي مركبات «هايبرد الهجينة» الصديقة للبيئة، حيث تحقق انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة 50% مقارنة بالمركبات العادية من نفس الفئة، إلى جانب الراحة التي توفرها المركبة للعميل، دون أن يترتب تكلفة زيادة في رسوم استخدام هذا النوع من المركبات على العميل. وقال المركز في تصريح لـ «الاتحاد»: إن المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي بلغت نسبتها 62% من إجمالي أسطول مركبات الأجرة العامة في إمارة أبوظبي، وأنه انتهى من تزويد 86% من مركبات الأجرة بوحدات بيانات متنقلة حديثة، وسيتم استكمال العدد المتبقي قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وتتيح الوحدات للعميل التواصل مع السائق من خلال الجهاز اللوحي المزود بنظام الملاحة، بالإضافة إلى توجيه رسائل للسائقين عبر هذه الوحدات من مركز الحجز والتوزيع لتوجيههم إلى الأماكن الأكثر طلباً وإعطائهم أي معلومات تفيد أثناء القيادة، كما تساهم هذه الوحدات في زيادة الرقابة على وحدات عمل المركبة.

وأكد أن أبرز الأمور التي يتم التركيز عليها من قبل المركز والشركات المشغلة لتاكسي أبوظبي تتمثل في تحقيق أمن الراكب والسائق وسلامتهما، لافتاً إلى أن تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي خدمات النقل في الإمارة يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمركز. وذكر المركز أنه تم تزويد كافة سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي بكاميرات المراقبة والواي فاي المجانية، وكشف المركز أنه سيتم إضافة عدد من التحديثات على تطبيق أجرة أبوظبي كخاصية الدفع الإلكتروني، وغيرها.