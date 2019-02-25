هزاع بن زايد: أجمل التبريكات لكويت الأخوة والفخر

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بأخلص التهاني والتبريكات لدولة الكويت الشقيقة، حكومة وشعباً وأميراً، بمناسبة اليوم الوطني المجيد، وقال سموه، في تغريدة بـ«تويتر»: «أجمل التبريكات وأخلص التهاني للكويت الشقيقة، كويت العز والفخر، كويت الأخوة والإنجاز والتقدم، لأميرها رمز الوفاء والإخلاص، ولشعبها المفطور على المحبة والولاء، باليوم الوطني المجيد، أعاده الله على الكويت، قيادة وشعباً، بمزيد من الازدهار والاستقرار والخير والنماء».

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