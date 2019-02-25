وزارة شؤون الرئاسة تنعى عبدالله محمد المسعود المحيربي

ناصر الجابري ووام (أبوظبي)

نعت وزارة شؤون الرئاسة، المغفور له، عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان و «إنا لله وإنا إليه راجعون».

والفقيد أحد أبناء الإمارات المخلصين ممن حققوا إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني.

ويعد عبدالله محمد المسعود، رئيس المجلس الاستشاري الوطني، أحد رموز دولة الإمارات البارزين الذين عرف عنهم إسهاماتهم الخيرية والإنسانية المخلصة، وأعمالهم الداعمة التي ساهمت في بناء الوطن، من خلال مجموعة أعماله التي قام بها من خلال توليه رئاسة مجموعة عبدالله المسعود، ومبادراته المتواصلة المتلألئة في صفحات التاريخ المشرق للدولة.

وينتمي الفقيد إلى عائلة المسعود التي تعد إحدى أقدم وأبرز العائلات الأصيلة المتجذرة في إمارة أبوظبي والتي عملت في مجال التجارة من خلال مؤسسها الأول مسعود بن سالم المحيربي الذي بدأ في تجارة اللؤلؤ قبل 150 عاماً، وتواصل عمل العائلة الناجح من خلال محمد مسعود المحيربي في مجال التجارة الحرة، والكثير من الأنشطة التي كان لها الأثر الاقتصادي المهم على مجتمع أبوظبي.

وخلال تولي الفقيد رئاسة «مجموعة المسعود»، حتى أصبحت المجموعة واحدة من أكثر المجموعات التجارية نجاحاً وتنوّعاً في المنطقة؛ نظراً لخبرته الواسعة في مجال العمل التجاري، وإسهاماته المتعددة التي دعمت مختلف القطاعات الناشئة في بدايات الاتحاد، ورؤيته التي استندت إلى الخدمة المجتمعية والوطنية انطلاقاً من دوره كأحد رجال الأعمال البارزين.

وتدرج المسعود في المناصب المحلية، حيث تم تعيينه في عام 1979 بمرسوم أميري عضواً في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، كما تم انتخابه رئيساً للمجلس في عام 1994، كما شهد عام 2000 تكليفه من رئيس الدولة بتمثيل إمارة أبوظبي لجمعية الصداقة الإماراتية اليابانية.

وحصل الفقيد الراحل على أوسمة عدة من الدول الصديقة، تقديراً لدوره الريادي العالمي، حيث منحته الحكومة الألمانية تكريماً خاصاً عام 1996، تعبيراً منها عن الدور الخاص الذي لعبه في تقوية العلاقات بين البلدين، كما حصل عام 2008 على جائزة السفير السويسري، وذلك اعترافاً بالجهد الملموس في تنمية علاقات الصداقة بين الجمهورية السويسرية ودولة الإمارات، وبموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية الفرنسية تم منحه وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس عام 2008.

وكرم المسعود بجائزة أبوظبي خلال عام 2014، نظراً لجهوده الدائمة في مجال الأعمال الخيرية، إضافة إلى الخدمات التي قدمها في مجال الشؤون الخارجية، حيث كان على الدوام من المستشارين للحكومة من خلال منصبه رئيساً للمجلس الاستشاري الوطني، كما عمل على توثيق العلاقات مع عدد من الدول، من خلال تقديم الدعم للمبادرات الثقافية والاجتماعية والتجارية في الخارج.

كما كرمته جائزة خليفة لنخيل التمر في دورتها الثالثة لعام 2011، باعتباره أول من أدخل صنف المجدول إلى مزارعه، وأسس أكبر مزرعة نخيل عضوي لصنف المجدول فاق فيها عدد الأشجار 6000 شجرة مثمرة، حيث اهتم بدعم النخيل والمجال الزراعي عموماً، خلال مختلف الفترات الزمنية.

وعرف عن المسعود الموقف التاريخي الذي سرده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال كلمة سموه في فعاليات القمة الحكومية عام 2015، حيث طلبت القوات المسلحة خلال غزو العراق للكويت من الفقيد أن يقدم إليها سعر شراء 4 آلاف سيارة، إلا أن الرمز الراحل رفض الحصول على أي مبالغ مادية، انطلاقاً من رؤيته أنه يخدم وطنه ويرد جزءاً من المعروف لبلاده، وقام بجهود جبارة لتوفير العدد المطلوب من السيارات وأكثر منه دون مقابل.

ويعكس هذا الموقف المبادئ والقيم التي انتهجها الراحل خلال سيرته الزاخرة بمواقف الخير والإنسانية، حيث ساهمت أعمال ونشاطات عبدالله المسعود في خدمة الوطن، ومساعدة عدد هائل من الطلاب، عبر تقديمه عدداً لا يحصى من مبادرات التعليم، من خلال توليه منصب نائب رئيس مجلس أمناء صندوق المانحين لجامعة أبوظبي.