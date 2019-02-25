«الأرصاد»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة من 20 إلى 30، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏س على البحر، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الثلاثاء غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً من 20 إلى 30، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏س على البحر، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان، بينما يتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء غائماً جزئياً بوجه عام، وتتكاثر السحب تدريجياً على البحر وبعض المناطق الشمالية ليلاً ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب، من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏س أحياناً على البحر، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الخميس غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة السواحل والمناطق الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب، من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏س أحيانا، والبحر متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.