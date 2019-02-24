وزارة شؤون الرئاسة تنعى عبدالله محمد المسعود المحيربي

نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان "وإنا لله وإنا اليه راجعون". والفقيد أحد أبناء الإمارات المخلصين ممن حققوا إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني.

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