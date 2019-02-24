جيمالتو الشركة الأولى في العالم التي توفر وحدات تعريف المشتركين العاملة بتقنية الجيل الخامس المتقدمة...

أعلنت "جيمالتو"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي، عن إطلاق وحدة تعريف المشترك العاملة بتقنية الجيل الخامس المتقدمة "5 جي" الأولى من نوعها في القطاع من أجل تلبية متطلبات مشغلي الاتصالات الجوالة للجيل المقبل من الشبكات والتي ستبرز في عام 2019. وتتوافق هذه الوحدة مع أحدث مواصفات مشروع شراكة الجيل الثالث "3 جي بيه بيه" للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات "إي تي إس آي" (1) وتوصيات ""سيم آلاينس" (2) التي عرّفت وحدة تعريف المشترك هذه بأنها الحل الوحيد القادر على تأمين الوصول إلى شبكات الجيل الخامس. ولا تكتفي وحدة تعريف المشتركين الجديدة العاملة بتقنية 5 جي التي أطلقتها "جيمالتو" بتوفير حماية محسّنة لخصوصية البيانات وتجوالاً عالمياً سلساً بتقنية الجيل الخامس "5 جي" التي تفرضها أحدث المعايير فحسب، لكنها ايضاً من أولى الوحدات التي تضيف حماية معززة من الاختراق لاستباق المتطلبات المتوقعة في المستقبل.

وبحلول عام 2024، من المُتوقع أن تصل تغطية شبكات الجيل الخامس إلى 40 بالمائة من سكان العالم، وسيبلغ عدد المشتركين فيها 1.5 مليار نسمة (3) . وبالاستفادة من مزايا خدمات تقنية الجيل الخامس المتقدمة، ستشمل حالات الاستخدام الرئيسية لوحدة تعريف المشترك الجديدة تعزيز النطاق العريض المتنقل، وتطبيقات إنترنت الأشياء واسعة النطاق، والبنى التحتية الأساسية للاتصالات.

وستتوفر وحدة تعريف المشترك العاملة بتقنية الجيل الخامس "5 جي" من "جيمالتو" بكافة أشكالها (وحدة تعريف المشترك القابلة للإزالة، وحدة تعريف المشترك لخدمات الآلات، وحدة تعريف المشترك المدمجة "إي-سيم" )، خلال النصف الأول من عام 2019. وتشمل المزايا الأساسية لوحدة تعريف المشترك الجديدة العاملة بتقنية الجيل الخامس "5 جي" إخفاء هويات المشتركين تماماً وبشكل متكامل بفضل التشفير الإلكتروني للهوية؛ وهي تحمي من إمكانية إساءة استخدام هذه المعلومات من أجل تحديد موقع الأشخاص وتعقبهم، أو جمع البيانات الشخصية، وتضمن امتثال مشغلي شبكات الجوال بالأنظمة، مثل أنظمة "جي دي بيه آر" (4). بالإضافة إلى ذلك، ستسمح قدرة البيئة على التكيف الموثوق للمشغلين بتأمين حماية دورة حياة وحدة تعريف المشترك كاملةً، وتلغي خطر التعرض لهجمات الاختراق وحوادث الانتهاكات العرضية. كما تسمح هذه الوحدة بتوفير تجربة خدمة التجوال العالمي على شبكات الجيل الخامس، ما يحقق أعلى الإيرادات ويعزز تجربة العملاء.

وقد عملت "جيمالتو" عن كثب مع الجهات الفاعلة الأساسية حول العالم في قطاع خدمات الجيل الخامس على تطوير وحدة تعريف المشترك الجديدة العاملة بتقنية الجيل الخامس "5 جي"، من خلال توحيد المعايير ووضع النماذج الأولية واختبار تشفير الهوية الإلكتروني.

وقال شيري زامير، النائب الأول للرئيس لحلول إنترنت الأشياء في جيمالتو ": "تشكل وحدة تعريف المشترك العاملة بتقنية الجيل الخامس ’5 جي‘ الركيزة الأساسية للثقة في هذه الشبكة الجوالة من الجيل المقبل بالنسبة للمشغلين والأطراف المعنيين الآخرين في المنظومة. وستساعد المشغلين على إطلاق الإمكانات الكاملة لتقنية الجيل الخامس، وزيادة استثماراتهم في الشبكة إلى أقصى حد، وتبسيط نشر الخدمة الجديدة بالتوافق مع التقنيات السابقة من الجيل الثالث والجيل الرابع."

من جهته، قال غوتام شيوران، المدير الأعلى لشؤون إدارة المنتجات في شركة "كوالكوم تكنولوجيز" في معرض تعليقه: "تتمتع ’كوالكوم تكنولوجيز‘ بعلاقةٍ طويلة الأمد مع ’جيمالتو‘ تركز على تسليم الحلول لشبكات الجوال عالية الأمان. ونحن نقوم الآن بتوسيع هذا التعاون لتمكين مصنعي المعدات الأصلية من تطوير أجهزة رائعة تعمل بتقنية الجيل الخامس وتتمتع بمستوى قوي من الأمن، باستخدام وحدة تعريف المشترك العاملة بتقنية الجيل الخامس ’5 جي‘ من ’جيمالتو‘ ومنصة ’كوالكوم سناب دراجون 855‘ للأجهزة الجوالة لتمهيد الطريق أمام تسويق تقنية الجيل الخامس في عام 2019."

تعدّ "كوالكوم" و"سناب دراجون" علامتان تجاريتان لشركة "كوالكوم إنكوربوريتد"، وهما مسجلتان في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. ويعدّ "كوالكوم سناب دراجون" منتجاً لشركة "كوالكوم تكنولوجيز" و/أو للشركات التابعة لها.