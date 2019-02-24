الامارات | حجز المواقف في دبي عبر الرسائل القصيرة لمركبات الإمارات الأخرى ودول "التعاون الخليجي"

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز المواقف في دبي عبر الرسائل القصيرة لمركبات الإمارات الأخرى ودول "التعاون الخليجي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توفير خدمة دفع تعرفة المواقف بالرسائل النصية القصيرة من خلال الهاتف، وذلك للمركبات المسجلة في الإمارات الأخرى، وكذلك المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما وفرت خدمة تنبيه المتعاملين في حال قيامهم بطلبها أثناء الإجازات الرسمية.

وأتاحت الهيئة خطوات توضيحية لطريقة الدفع مبينة في الرسم المرفق لتعريف الراغبين في استعمال الخدمة بكيفية الاستفادة منها.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي إن توفير تلك الخدمات يهدف إلى تبسيط إجراءات دفع تعرفة المواقف عن طريق الهاتف النقال عبر الرسائل النصية دون الحاجة للتسجيل في الخدمة للمركبات المسجلة في الإمارات الأخرى ومركبات مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن تنبيه المتعاملين في حال استخدامهم للخدمة خلال الإجازات الرسمية، يهدف الى تأكيد عملية الاستمرار في عملية شراء تذكرة المواقف إلكترونياً.

وتابعت ان سؤال المتعامل إذا كان يرغب بالاستمرار في عملية شراء التذكرة الإلكترونية من عدمه يضمن الشفافية والدقة، مشيرة إنه يجب على المتعامل عند قيامه بإجازات رسمية، إرسال رسالة نصية لشراء تذكرة دفع تعرفة مواقف، حيث سيتم إخباره عبر نظام آلي بمجانية المواقف خلال إجازته ثم سؤاله عن رغبته بشراء تذكرة إلكترونية تبدأ صلاحيتها بعد تاريخ انتهاء الإجازة.

وأكدت بن عدي أن الهيئة تسعى بشكل دائم إلى إسعاد الناس وتطوير حلول تساهم وتدعم غايات الهيئة الاستراتيجية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم أفضل الوسائل وأيسرها للمستفيدين من هذه الخدمة وإسعاد الناس، حيث ستتيح التحسينات على الخدمات المتوفرة لمستخدميها دفع التعرفة مباشرة دون الحاجة للتسجيل في الخدمة.

وقالت إن توفير الخدمات المذكورة يأتي تماشياً مع تحول حكومة دبي من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية وفقاً لتوجهات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى تسهيل وتيسير الخدمات المُقدمة للجمهور، بحيث تكون إمارة دبي بيئة سعيدة لكل قاطنيها وزائريها وسائحيها.