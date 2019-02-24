أوتوبرو تتعاون مع مصنع الخليج للمطاط لإطلاق "إنفايرومات"

أعلنت أوتوبرو عن شراكة طويلة الأمد مع مصنع الخليج للمطاط، لابتكار حصائر "إنفيرومات" ((EnviroMat لغسيل السيارات، وذلك بهدف استبدال ملايين الحصائر الورقية التي كانت تُستخدم في السابق في جميع مرافق "بروواش" بحلول طويلة الأمد والمصنعة من المطاط المصنّع من إطارات أوتوبرو المعاد تدويرها.

ويعتبر مصنع الخليج للمطاط هو المصنع المزوّد بأحدث الآليات المتطورة، والذي يعتمد على التقنيات الحديثة والرائدة في إعادة تدوير الإطارات المستعملة لانتاج حبيبات المطاط بأحجام مختلفة وذلك لأغراض الاستخدام في انتاج مواد صديقة للبيئة والتي تعد بديلاً للمواد التي يتم استيرادها من الخارج.

يهدف هذا المشروع الرائد من أوتوبرو إلى المساهمة في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى جعل الدولة أكثر استدامة، حيث يأمل المشروع في القضاء التام على استخدام الورق في عملية غسيل السيارات.

وقد علّق السيد دياب أبو شاهين، المدير العام لمصنع الخليج للمطاط قائلاً: "تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول رائدة ومواد صديقة للبيئة لعملاء المصنع داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. بالتعاون مع أوتوبرو، نأمل أن نتمكّن من إعادة تدوير الإطارات المستعملة بالكامل من أجل إنتاج منتجات مطاطية من خلال عملية مستدامة اقتصادياً وصديقة للبيئة، ونسعى إلى تقديم المساعدة والدعم الكامل لحكومة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع المخاوف البيئية المرتبطة بالتخلّص من الإطارات المستعملة ".

يتمّ استخدام ما يقارب 10 لترات من الماء لتصنيع ورقة واحدة فقط بحجم A4. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 93% من جميع الأوراق المنتجة تأتي من الأشجار. وإذا استمرّ المعدل الحالي لاستهلاك أشجار الغابات، فسوف يتم تدمير الغابات المطيرة في العالم خلال أقل من 100 عام.

قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’اينوك‘: نحن ملتزمون باعتماد أفضل ممارسات إدارة استهلاك الطاقة في عملياتنا، ونسعى دائماً باستكشاف كافة الفرص ا التي تساهم في التقليل من المخلفات البيئية وتعزز من جهودنا في ترشيد استهلاك الموارد." تمّ إنشاء أوتوبرو في العام 2010 واستطاعت أن تكون شبكة من المرافق العصرية المتخصصة لخدمة السيارات، وتنتشر فروعها في جميع المناطق، بإدارة فريق عمل متخصص في مجال صيانة ورعاية السيارات. وتُقدّم أوتوبرو مجموعة من الخدمات الاحترافية بقيمة ممتازة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من خدمات غسيل السيارات. كما تتّسم جميع المواقع الجديدة بأنّها صديقة للبيئة، إذ تستخدم غالبية مواقع "بروواش" أنظمة إعادة تدوير المياه.

وقد تمّ تأسيس مصنع الخليج للمطاط في العام 2011 نتيجة الشراكة بين حكومة إمارة أبوظبي ممثَّلة في مركز إدارة النفايات - أبوظبي (تدوير) والقطاع الخاص. وهم فخورون بالسعي المستمر ليكونوا في طليعة صناعة تكنولوجيا إعادة تدوير الإطارات ويضمنون أنّ تقنيات إنتاجهم تستخدم عمليات صديقة للبيئة وجافة وخالية من أية نفايات.