شركة نيرفانا للسفر والسياحة تطلق مبادرة تهدف لتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم

أطلقت شركة نيرفانا للسفر والسياحة مبادرة تهدف لتوفير فرص عمل لأصحاب الهمم، إيمانًا منها بضرورة دعم هذه الفئة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع. وذلك بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة الاولمبياد الخاص العالمية 2019 التي ستقام في ابوظبي الشهر الجاري.

وقال السيد علاء العلي الرئيس التنفيذي للشركة " سنعمل على توفير فرص عمل لأصحاب الهمم لمساعدتهم على الاندماج في بيئة العمل".

ورحب السيد راشد عبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأولمبياد الخاص الاماراتي، بهذه المبادرة بقوله " من الرائع رؤية حرص شركة رائدة مثل شركة نيرفانا للسفر والسياحة، على دمج أصحاب الهمم في المجتمع. إذ يتمتع أصحاب الهمم بمهارات فريدة من نوعها، ووجودهم غاية في الأهمية لنجاح أي فريق. وأتمنى أن تخطو مزيدًا من مؤسسات المنطقة خطى شركة نيرفانا، وتسعى لصنع مستقبل أكثر تكامل وتعاون".

ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة مختلفة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في أبوظبي 2019 في الفترة ما بين 14 وحتى 21 مارس. حيث سيتنافس المشتركون عبر 24 رياضة أولمبية خاصة معترف به رسمياً، في أول دورة ألعاب عالمية ستقام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الحدث الأكثر تضامنا في تاريخ الأولمبياد الخاص الممتد على مدار 50 عاما، والذي يشهد مشاركة أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الفعاليات.